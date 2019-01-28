新聞透視》總統、官員、縣市首長爭當網紅自嗨 不如搞好民生

2019年01月28日 04:10 中國時報 周毓翔

有意挑戰2020年的政治人物，最近無不透過網路行銷，一個個當起「網紅」，其實就是為了改變僵化形象，拚選舉。不過這些政治人物玩了差不多一個月，從昨天兩席立委補選結果來看，似乎還是回到基本盤，藍綠版圖沒什麼變化，不禁讓人好奇，「網紅」戰術是不是變成只是在同溫層自嗨？

九合一大選綠軍嚴重挫敗後，一直在調整形象與步調。韓國瑜靠網路掀起「韓流」，陳其邁也靠直播恢復聲望，結果藍綠政治人物群起仿效，連蔡英文總統及行政院部會首長都要搞直播，當網紅，目的就是挽回民心。

但經過這次立委補選，讓人質疑這些網紅伎倆究竟有沒有效？以藍綠版圖來說，幾乎是沒有變化的。如果沒有變化，那代表這招差不多就是團結同陣營人的作用罷，繼續搞網紅，也頂多是「自嗨」。

這讓人憂心了，現在從總統到官員都當網紅，很多政策會不會因為同溫層說讚，自己開心就胡亂推動？蔡總統會不會以為嗆對岸，被封為「辣台妹」後，就跟外交部長吳釗燮天天挑釁兩岸？

民意畢竟還是很多層次的，在網路上，有人只看自己認同政黨的影片，而且網路上虛虛實實，有些點閱率、留言也有可能是假的，再說，仍有很多人不太用網路，若以為網路形象搞好就是被民意肯定，這太小看民意了。尤其是現在的執政黨，與其自嗨當網紅，不如好好把民生搞好，民生經濟如果搞得好，自然有民意會支持。

(中國時報)