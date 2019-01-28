老字號永福樓 傳春節後熄燈

2019年01月28日 04:11 中國時報 劉育良 ／台北報導 涂育晨、／台北報導

老字號江浙餐廳「永福樓」27日傳因不敵租金壓力，春節後熄燈打烊，2月24日預計為最後營業日。「永福樓」位於台北市忠孝東路四段、營運40年，曾經風光一時，只是，美好的過往卻因每個月至少得收入超過300萬才能打平的營業額，長期的虧損讓經營者忍痛收攤。該店官網上打出的「老師傅的手藝，新時代的品質」字樣，格外讓人感傷。

每月至少300萬 才打平

「永福樓」傳收攤，經營者任意誠昨對於記者求證電話，僅說：「我在忙！」就掛上電話。據熟知人士表示，「永福樓」每個月房租約120萬，加上人事管銷費用，一個月至少得要有300萬以上的入帳，營運才能打平。不過，隨著東區人潮的轉移，原本一店難求的忠孝東路四段失去商業光環，再加上去年年金改革政策，讓以軍公教為主要客群的「永福樓」來客數減少，店家曾與房東協議希望能降房租，但商議未果，房租成了壓倒「永福樓」的最後一根稻草。

一位老顧客表示，「永福樓」近幾年面對大環境的萎縮，營運壓力不小；加上同質性餐廳的崛起，也分瓜了客群，「以前也傳過要收攤風聲，這次是真的嗎？」對於從年輕時在此用餐、宴客的熟悉場地即將關門，不勝唏噓。至於未來是否轉型、另起爐灶？記者求證該店，櫃台人員表示：「管理部門27日休假，今天（28日）才受訪。」

「永福樓」曾經引領台北美食圈，「本幫菜」是招牌，對於50歲以上的老台北人來說，該店是時尚與美食的重鎮，全盛時期政商雲集，不少政治人物、財經界老闆都曾是座上賓。

後來，該店經營易主也轉型，不再單純以本幫菜為重，加入了其他菜系美食如烤鴨等，希望以多元菜色攬客，也看得出經營者求新求變的理念。只是，這家老字號名店終究敵不過大環境的驟變。

附近藝人名店 紛關門

一位美食專家表示，隨著少子化、結婚人變少、以及宴客數減少等因素，也讓「永福樓」在喜宴的訂席有所衝擊，而該店占地坪數大，租金相較來得高，「以現在市場景氣，沒有一定量的客群，縱使房租沒有繼續上揚，房租肯定都是最大壓力」。而這樣的市場機制下，40到60位座位席次是主流，「永福樓」官網上寫下接下百桌宴席記錄，遠遠超過甚多。

「永福樓」雖位於忠孝SOGO附近商圈，附近雖仍有人潮，但該店臨近不少商家掛上招租，就連藝人在此投資的副業，從去年起也一間間關門，包含吳宗憲的墨西哥餅店、林瑞陽夫婦的保養品專賣店、納豆的燒肉店等。

(中國時報)