政商名流最愛 也擋不住沒落
屹立頂好商圈40載的江浙菜老餐廳「永福樓」，2月底將歇業。該餐廳因地點、菜色、豪華私密包廂等因素，一直都是政商名流、檢警調高層飯局的熱門地點。但隨著東區沒落，業者不堪高租金負荷，即將關門，昔日在宴席中「祝福長官步步高升」此仆彼起的吆喝、乾杯聲，將成為絕響。
永福樓位在台北市忠孝東路馬路邊，一旁是熱鬧的頂好商圈，在東區急速發展繁榮年代，因道地江浙菜吸引黨國大老喜愛，連帶拉攏立委、官員、企業、檢警調高層等客源；業者也因應名人客源，裝潢隱密的私人包廂，由專人服務，滿足講究「排場」的政商名流喜好。
私密的包廂空間，也方便政商人士、檢警調高層討論人事布局，以檢警調為例，歷任首長雖有自己偏好的聚餐場所，但永福樓始終都是官員「喬人事」地點選項之一。好幾個杯觥交錯的飯局裡，伴隨祝福長官高升的吆喝聲，一些原本「卡關」的人事案，就在永福樓見證下，就此敲定。
那些夜裡，永福樓總是人聲鼎沸，門口停滿黑頭名車，司機等著載有酒意的老闆，轉往酒店續攤。近10年不景氣，加上東西區翻轉，如今，永福樓偶而還有檢警調高層聚會，但散桌僅剩零星的退休軍公教老人，喝悶酒抱怨年金改革，心境和餐廳生意一樣冷清，令人不勝唏噓。
(中國時報)
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