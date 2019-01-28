帶狀商圈 註定出走潮一波波

2019年01月28日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

商圈位移、消費習慣改變，永福樓撐不住將於2月下旬歇業，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛直言，「永福樓不會是最後一家！」這波東區SOGO、頂好商圈店家出走潮將持續，未來還會有餐飲、精品店跟著遷出。

台北SOGO、頂好商圈附近店面，近年頻爆關店出走潮，繼Miss Sofi、DHC、亨得利、葡吉、韓國快時尚品牌SPAO、MIXXO，以及瑞士名錶Swatch等接連撤出後，現又傳永福樓擬歇業。

回顧10年前，SOGO、頂好商圈租金1坪約5000至8000元，高峰時每坪上看2.5萬至3萬間，如今降至2萬元至2.5萬上下，下修幅度在2成左右。黃舒衛說，商圈沿街店面的空置率原本在前年降至1成以下，但到了去年下半年，隨著店家遷出，空置率又回到1成以上，降租金仍難挽頹勢。

黃舒衛指出，信義計畫區百貨如雨後春筍持續增加，微風南山開幕後，緊接著位於A13的遠百也將營運，加速吸走東區逛街人潮，另西區也在C1D1招標、市府軸線翻轉政策下獲得重生，相互拉扯、牽引下，位於軸線中間的SOGO、頂好商圈消費族群快速流失。

住商不動產企研室經理徐佳馨也說，永福樓會歇業主要受到百貨轉型大量引進餐飲，加上年輕人用餐習慣改變，餐廳經營從沿街、分散營運，改為集中在百貨、立體化，加上一例一休墊高餐飲業人事成本，讓永福樓經營備感壓力。

進一步檢視SOGO、頂好商圈，可謂「先天不足、後天失調」，對於餐飲、精品業者持續出走，徐佳馨表示，其為帶狀商圈，集客不易，卻得面對電商崛起，區內百貨超強吸客力，還須與冬暖夏涼的地下街店家競爭、短兵相接，在在壓縮忠孝東路4段沿街店面的生存空間。

值得注意的是，區內商店陸續撤走，空置店面持續增加，卻不見房東拋售。業者透露，除了因財務規畫、繼承等轉手外，只有忠孝東路4段後巷附近有釋出，主要因店面房東取得時間都很早，口袋也夠深，租金投報仍高，非一般商圈可取代，像是早年的知名投資客「三黃一劉」、人稱劉媽媽的劉月釵、江姓及林姓醫生都在區內長期擁店面。

(中國時報)