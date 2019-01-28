西門町復寵 台北原宿成型

2019年01月28日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北東區人潮沒落，西區人潮湧現！台北市東西軸線翻轉，相較1960年代就被視為一級戰區的黃金東區商圈，西門町商圈現在每天有近9萬人出入，包括有東南亞旅客、香港客、日本及韓國消費團等。西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫認為，西門町住宿便宜、商品評價、逛街環境佳是3大復寵主因。

為了讓台北西區復活，歷任市長紛紛出招，從「軸線翻轉發展西區」到台北市長柯文哲推出「西區門戶計畫」，包括拆除忠孝橋引道、台北燈節移師西區舉辦、國光客運台北西站搬遷、火車站周遭路型重整等，尤其是柯文哲力捧的雙子星大樓C1及D1，也將於今年3月重新招標，讓西區復活雛型逐漸完成，有市府政策全力拉抬，讓西區成為北市新門戶。

劉家鑫表示，西門町近年以「東京原宿商圈」為目標，包括電影街、複合式咖啡館及特色酒吧等，「台北原宿」已逐漸成型，西門町國際觀光客約占3成，當地住宿每晚價格低，只要1至2000元不等，成功吸引大批國內外觀光客落腳，進而促進消費。

他進一步指出，西門町店面賣的東西都很平價，不像東區精品店消費昂貴，加上小型店面很多、商品多元化，從逛街、唱歌、吃飯、服飾到看電影等各種娛樂活動都有，可能半天都逛不完。另外，西門徒步區的步道寬度適中，有很多行人徒步區，不像在忠孝東路逛街還得過馬路，也沒有像夜市一樣擁擠。

房仲業者表示，北市東西區翻轉已確立，目前西門町一線店面行情已經勝過東區，西門町靠近捷運站的店面每坪租金介於1.5至2.2萬元，而且議價空間小，至於忠孝東路一線店面租金每坪則約1至2萬元，租金議價空間較大。

(中國時報)