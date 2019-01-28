搶救東區 SOGO允帶動周邊商機
台北市東區店面近年頻爆「關店出走潮」，台北市產發局長林崇傑坦言商圈移轉是必然的，關鍵是帶領店家找到最適合的路，為搶救東區，目前已經跟SOGO百貨接洽，希望由百貨龍頭帶領周邊店家，產生新的商圈模式。
永福樓位於忠孝東路SOGO一級黃金商圈，餐廳營收減少、租金昂貴，可能都是壓垮永福樓的原因。不過，不只永福樓，忠孝敦化商圈近年急遽改變，咖啡店、服飾店和保養品店紛紛收攤，門外紛貼上租、售廣告，只剩高級皮鞋、內衣內褲特賣會進駐，夜裡一眼望去整排房子黑壓壓一片，彷彿在唱「空城計」。
對此，林崇傑表示，城市間的商圈移轉是必然，關鍵是如何帶領商家找到最適合的路，目前已經跟SOGO百貨接洽，希望帶領周邊店家，產生新的商圈模式。
林崇傑指出，台北市的確有些店家手中握有很多店面，屋主刻意把價錢拉高，所以有些店面會因為租金太高而閒置，或有些店面就搬到巷弄內，但商圈移轉是必然狀態，全球都一樣，紐約、東京也曾遇到類似問題。
林崇傑進一步解釋，西門町以年輕人潮文化為主、信義區百貨雲集、天母商圈推動「天母搞什麼鬼」，萬聖節就吸引25萬人次到訪，這些都是台北市不同的商圈型態，但忠孝東路4段失去30年前代表台北頂級商圈的角色，必須重新思考找出自己的路。
他說，SOGO百貨已經同意帶頭跟周邊商家洽談，透過商圈組織帶動發展，舉辦各種活動。產發局會尊重商圈組織型態，進行共同行銷、活動，讓地方商圈找到自己的特色。但明曜、統領百貨等仍在接洽中，北市財政局有考慮以「減稅」方式壓低租金，但目前仍在計畫階段。
(中國時報)
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