寒士30尾牙 團圓呷飽好過年

2019年01月28日 04:10 中國時報 游昇俯 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

給社會困頓弱勢者溫暖！「第29屆寒士吃飽30愛心尾牙」昨（27）日於總統府前席開2200桌，全台16處同步，宴請4萬餘名寒士飽餐一頓，感受過年團圓氣氛。其中，台北場包括副總統陳建仁、前總統馬英九及行政院政務委員林萬億等均蒞臨參與，熱鬧非凡，參加尾牙的寒士也都稱讚，活動辦得「不歹」、「吃得很好」。

寒士吃飽30由人安、創世、華山3個基金會共同舉辦，邀請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽等年前團聚，共圍一爐，今年動員工作人員及義工近3千人。台北場亦首度邀請清寒學子及北市百歲人瑞參加。

動員近3千人 首邀百歲人瑞

活動創辦人曹慶表示，愛心尾牙仰賴全台各界捐款，今年計有近5萬4千名善士共襄盛舉，90%來自小額捐助；人安等3個基金會不只要寒士們能吃這一餐，期待各界繼續支持他們服務弱勢。

57歲獨居的陳美穎從事清潔工作，她有4名子女，其中一子患有癲癇，接受創世基金會醫療照顧。陳美穎表示，兒子臥病在床，多虧創世幫忙，把他養得「好胖、好可愛」。寒士30她參加3、4次，活動很有趣。

65歲的吳信道原是裁縫師，遭公司辭退後成為無業遊民，現在由人安基金會供應吃住，他亦會到街頭舉廣告牌打零工。吳信道說，在人安認識許多朋友，年前相聚十分溫暖，但他還是希望自力更生，不要只是讓人請客。

吃一頓好料 仰賴小額善款

前總統馬英九致詞時談寒士尾牙由來，話鋒一轉提到少子化危機，鼓勵年輕人「早點結婚、早點生」，不僅希望寒士吃飽，年輕人也不要不子不婚不生，讓人口正常發展正常。

他會後受訪回應新北市前市長朱立倫岳父高育仁建議兩岸應簽署和平協議，表示這問題談了很多年，是可以談，但要了解內容及民眾支持度

副總統陳建仁致詞表示，今年寒士尾牙有4千多桌、4萬多名寒士參與，還有很多志工投入，讓世界看到台灣義舉。

(中國時報)