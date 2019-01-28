台灣江蘇交流燈會 金豬來報喜
2019台灣燈會2月19日到3月3日於屏東盛大開展，交通部觀光局為宣傳燈會，與大陸江蘇合辦「台灣江蘇交流燈會」，於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，主燈「金豬報喜」昨晚開燈。交流燈區也邀請士林夜市團隊進駐，讓賞燈的大陸民眾體驗來台感受；觀光局駐北京及上海辦事處更結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」。
觀光局自2010年起，與大陸江蘇合辦「台灣江蘇交流燈會」，今年已是第9年，並連續3年於「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，該處交通便利，周邊南京、無錫、蘇州、上海等華東主要客源市場，都在1小時車程內。期望透過燈會交流活動，強力宣傳今年在屏東舉辦的元宵燈會，吸引大陸旅客來台參與燈會。
第9屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區開燈儀式26日晚間舉行，觀光局主秘林坤源表示，今年主燈是金剛豬造型，命名「金豬報喜」，意味著諸事大吉、福氣滿盈。另為加深大陸民眾對台的美好印象，特別結合墾丁白沙灣、東港黑鮪魚、東部海豚、屏東農產品等，與主燈一同布置。
交流燈區今年再度邀請士林夜市團隊進駐，在燈區販售蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等台灣著名小吃，讓賞燈民眾親身體驗來台大吃美食的樂趣，達到宣傳我國觀光的效益。
另外，觀光局駐北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，來台參加燈會行程的陸客就可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品。而自由行旅客可搭乘「台灣好行」景點接駁公交車，由高鐵左營站前往大鵬灣，或轉搭台鐵至潮州車站，再換乘免費接駁車至燈會現場。
(中國時報)
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