昇恆昌送暖 老董率志工陪圍爐

2019年01月28日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

年終歲末，企業行善不落人後，昇恆昌免稅商店公司董事長江松樺，27日上午帶領百名志工，前往桃園育幼院及八里安老院，陪伴老人家及小朋友圍爐提前過新年，這是昇恆昌公司連續15年歲末送暖活動，也是連續第5年陪老人家圍爐吃飯，安老院一名奶奶緊緊握者江松樺的手說：「等你好久了。」

昇恆昌表示，江松樺出身嘉義基層農家，對於身處社會邊緣與弱勢的艱苦人向來感同身受，早在40多年前，江松樺就開始每月捐錢，自願擔任愛心會司機載志工關懷弱勢，至今在江董事長主導下，昇恆昌每年舉辦逾500場愛心慈善活動，江松樺最常講的一句話就是：「助人是最快樂的事！」

江松樺昨天上午帶領百名志工，先到桃園懷德風箏緣地育幼院探視孩童，陪伴小朋友一起玩遊戲、發送紅包，小朋友們開心笑滿懷，圍著江松樺背誦弟子規，江松樺摸著小朋友的頭勉勵要尊重師長、教順父母，現場氣氛溫馨和樂。

江松樺及志工們在中午時分來到八里天主教安老院，陪伴爺爺奶奶們圍爐、發紅包，一位奶奶特地開心地上前感謝江松樺連續好幾年都來陪他們團圓圍爐，每年這個時候都是他們最高興的時候，江松樺有感而發告訴所有志工，「施比受更有福，願意付出愛心就有福報，希望善行能夠一代傳一代，永遠流傳下去。」

安老院主任江修女也表示，非常感激昇恆昌這麼多年都來陪老人家圍爐，每年一過冬至，院裡就開始有老人家在問：「江董什麼時候會來？」對老人家來說，歲末新春的期待與想念，就是江董跟志工們每年來陪他們吃飯、唱歌，因為他們感受到了愛與溫暖。

(中國時報)