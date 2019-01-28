兩岸美容整形論壇 首度南漂港都

2019年01月28日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長韓國瑜掀起的「韓流效應」日益外擴，兩岸醫療美容界都很重視的「海峽兩岸美容整形學術高峰論壇」，應中國大陸業界要求，今年5月「棄北從南」移師高雄。這也是醫美界論壇或學術研討第1次在高雄舉辦。

醫療美容已是全球高度關注的產業，海峽兩岸醫美行業在亞洲也迅速發展；為了更全面結合兩岸資源、深化兩岸醫美合作交流，特地舉行高峰論壇。

去年首屆高峰論壇選在台北市舉辦，吸引兩岸醫美界人士參與，規模盛大，會中發表至少130場演說與專業探討，內容包羅萬象，包括幹細胞運用、燒燙傷處理、鼻子與眼睛整型、吸脂手術、面部年輕化、髮毛移植、抗衰老、私密處整形與拉皮等。

經常前往大陸學術演講的全國美容醫學會理事、嘉義傅林診所院長傅玉良指出，大陸醫美發展蓬勃，喜歡與台灣醫界交流，這次選在高雄舉辦論壇，意義特殊。這也是醫美界論壇或學術研討第1次在高雄舉辦，日期選在5月下旬。

老婆、小孩都在國外的傅玉良從胸腔外科轉入醫美，溯溪已經有十多年經驗，他表示這次也會藉由兩岸醫美醫師交流時，抓緊機會將自己的體驗化為「行銷台灣」。

(中國時報)