疫情不退燒 腸病毒恐陪過年
今年受到暖冬影響，腸病毒疫情居高不下，雖然疾管署認為已經脫離流行期，可是上周單周就醫達到1萬1642人次超越流行閾值。看來今年春節假期除了注意流感疫情達到高峰，民眾要小心「與腸病毒一起過年」。
其實腸病毒就診數據從去年第4季開始爬升，到了年底一度躍過流行閾值，隨後只有小幅下滑，今年初又開始上升，疾管署副署長羅一鈞強調，受到暖冬影響，預估腸病毒疫情會跟著國人一起過年，但已脫離流行期，只是數字沒有明顯下降。
不過從數據看來，上周腸病毒門急診就診1萬1642人次，較前周一口氣上升10.5％，高於流行閾值（1萬1000人次），進入流行期；而去年同期腸病毒門急診僅5135人次，不到今年一半。另近4周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，占比超過9成。
可喜的是今年腸病毒疫情累計通報14例疑似重症，但沒有確診病例。去年36例重症病例是近4年最多，其中8例死亡；感染型別以伊科病毒11型12例與腸病毒71型8例分占前2名，由於伊科病毒侵襲新生兒為主，因此小於1歲的重症占11例，成為受害最重的年齡層，其次是2歲幼兒6例，1歲、3歲與4歲各4例，5歲、7至9歲各2例。
另根據健保署統計，春節期間民眾門診疾病以「感冒」、「腸胃炎」最多，主要是過年期間大魚大肉，傳統年菜如東坡肉、佛跳牆、糖醋魚等高油脂精緻澱粉食物若不忌口，再加上吃多年節零食，又缺乏蔬果等纖維質，容易引起消化不良、便秘、腹脹等腸胃問題。
中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元提醒，這時想提升身體免疫力，預防流感、腸胃炎，不妨多吃豐含維生素C蔬果如柳丁、奇異果、蘋果等。
(中國時報)
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