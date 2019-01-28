台灣上市櫃公司 南區分會成立

2019年01月28日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣上市櫃公司協會南區分會27日舉辦成立大會，高雄市長韓國瑜、行政院副院長陳其邁先後到場祝賀。韓國瑜到場即吸引全場目光，上市櫃公司高層們紛紛上前交換名片，不少人要求合照，南六公司當場宣布捐2000萬元給高雄市府，韓國瑜聽了直道謝。

台灣上市櫃公司協會昨成立南區分會，會長是南六企業公司董事長黃清山，也是亞洲不織布協會理事長，現場同時慶祝南六燕巢新廠落成。他在1978年創業初期，從製作菜瓜布起家，歷經10年打拚，一躍成為全台最大菜瓜布製造商。

韓國瑜致詞時自嘲，43年前，他在高雄當兵，黃董兄弟一心為台灣打拚，相較之下，他的最大興趣是把馬子，每周跑去藍寶石歌廳的咖啡廳，興趣大不同，後來黃董兄弟為事業、家庭、社會與台灣經濟打拚，特別是昨晚捐2000萬元給市府用來助學、照顧老人、加強偏鄉語言教育，他內心充滿感謝。

韓國瑜表示，近來大家看高雄正在改變中，2018年選舉最大意義是南台灣的崛起，現在每天都聽到好多人要來高雄投資、到高雄觀光，他擔任市長有2個拳頭，右拳是拚經濟、把下一代的教育辦好；左拳則是全心全意照顧低收入戶、獨居老人、育幼院裡沒有父母陪伴的孤兒們以及身障團體，這樣高雄未來社會將富而好禮，大家真正關心需要幫助的人。

對於黃清山等企業家的善行義舉、刻苦打拚並回饋社會，韓國瑜再三道謝，他說近來募得許多款項，行善者就是一顆心，想要幫助民眾；人間處處有愛心，處處有溫暖。韓國瑜希望未來高雄不僅是富裕，而且充滿歡樂與和諧。

行政院副院長陳其邁稍後也出席晚會，但與韓國瑜巧妙錯開時間，兩人並未同框；陳其邁特別拉關係說，黃清山從台南六甲鄉來，他也是從小就在六甲長大，每次看到南六都覺得很親切。

(中國時報)