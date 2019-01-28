豬年投資 專家推薦ETF商品

2019年01月28日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

金豬年到，民眾可運用的投資商品將更多元了！為擴大投資人參與台股證券市場，金管會宣布，台股ETF連結基金自25日起放寬投資限制，指數投資證券（ETN）也將在4月掛牌，目前已有4家券商商品申請通過。專家認為，ETF相關商品很適合一般民眾，只要有耐心、持有時間夠長，就能為自己賺進小確幸。

台股ETF連結基金於去年10月開放投信公司發行，是指基金資產至少9成以上，必須投資於同一家投信公司單一檔ETF的基金；為將規模較小的ETF納入連結主基金範圍，金管會再於25日放寬規定，ETF連結基金投資主基金，可以超過該主基金已發行總數的10％，ETF基金經理人也可以兼管ETF連結基金。

ETF受到一般投資人歡迎，據金管會統計，截至2018年12月底，包含證券ETF、期貨ETF及境外ETF，國內已有148檔上市及上櫃ETF掛牌交易；其中證券ETF資產規模為7244億元，占全體投信基金規模的28.17％。

華南投顧董事長儲祥生表示，ETF商品更加多元化，投資人就可依個人風險考量等需求選擇；他建議，市井小民很適合投資ETF相關商品，重點是必須拉長持有時間，尤其定期定額投資ETF，等於「價高買少、價低買多」，長期下來投資成本就會在均線之下，股市周期3至5年會有行情突破，價格一定在均線以上，也就是說，只要有耐心持續投資3至5年，基本上就能穩定為自己賺到小紅包。

另外，和ETF同樣追蹤指數的新商品ETN，今年4月底前就會掛牌交易，凱基證券上周也趕在農曆年前申請「臺灣指數公司臺灣上市500大報酬指數」ETN，是今年首檔通過的ETN商品。

證交所表示，去年分別已經有富邦證券申請「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」、元富證券申請「標普中國新經濟指數」及元大證券申請「臺灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」，都已通過審核，加上凱基，4月至少有4檔ETN將掛牌。

為呼應主管機關政策，臺灣指數公司去年12月底已發布3檔不同類型的指數，分別為「特選大蘋果報酬指數」、「存股雙十等權重報酬指數」及「中小型代表300指數」，將透過多元的指數化金融商品，為國內股市增添新動能。

(中國時報)