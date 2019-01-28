基石投資人規則 4月前出爐
多元上市櫃自2018年3月推行至今，達成率仍掛零，為讓大型無獲利新創公司考慮申請上市、櫃，金管會再放寬條件，確定將引進「基石投資人」制度，以穩定投資人對新創公司信心；相關規章的研議和修正，預計在今年第1季，也就是4月前完成。
為求拉升多元上市櫃成績，金管會日前新春記者會宣布，正式將「基石投資人」，也就是「提前簽訂認購協定，以未知的IPO價格，認購一定數量股票的機構投資人或企業法人」，列入今年施政重點。
金管會表示，考量到大型無獲利新創公司評價不易，以及國內資本市場胃納量，經過參考證券商公會建議和國際規範，將開放大型無獲利公司，或取得事業主管機意見書，申請初次IPO的案件，可以引進基石投資人制度，以提升投資人信心，和IPO公開承銷成功率。
現行台灣沒有基石投資人制度，金管會主委顧立雄指出，例如投資比例、階段、價格，和發行條件，以及投資人價格跟後來承銷價格能不能不一致等細項，都須討論。金管會規畫，將和證券商公會、證交所及櫃買中心共同研議和修正相關法規，預計第1季前完成修正。
證交所過去積極向電動機車龍頭Gogoro招手，希望Gogoro成為首家多元上市櫃公司，證交所總經理簡立忠表示，Gogoro認為要上市櫃，就需要基石投資人制度。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。