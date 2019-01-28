基石投資人規則 4月前出爐

2019年01月28日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

多元上市櫃自2018年3月推行至今，達成率仍掛零，為讓大型無獲利新創公司考慮申請上市、櫃，金管會再放寬條件，確定將引進「基石投資人」制度，以穩定投資人對新創公司信心；相關規章的研議和修正，預計在今年第1季，也就是4月前完成。

為求拉升多元上市櫃成績，金管會日前新春記者會宣布，正式將「基石投資人」，也就是「提前簽訂認購協定，以未知的IPO價格，認購一定數量股票的機構投資人或企業法人」，列入今年施政重點。

金管會表示，考量到大型無獲利新創公司評價不易，以及國內資本市場胃納量，經過參考證券商公會建議和國際規範，將開放大型無獲利公司，或取得事業主管機意見書，申請初次IPO的案件，可以引進基石投資人制度，以提升投資人信心，和IPO公開承銷成功率。

現行台灣沒有基石投資人制度，金管會主委顧立雄指出，例如投資比例、階段、價格，和發行條件，以及投資人價格跟後來承銷價格能不能不一致等細項，都須討論。金管會規畫，將和證券商公會、證交所及櫃買中心共同研議和修正相關法規，預計第1季前完成修正。

證交所過去積極向電動機車龍頭Gogoro招手，希望Gogoro成為首家多元上市櫃公司，證交所總經理簡立忠表示，Gogoro認為要上市櫃，就需要基石投資人制度。

(中國時報)