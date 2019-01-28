KYMCO高雄尾牙席開184桌
光陽工業（KYMCO）27日在高雄市漢神巨蛋席開184桌辦尾牙，感謝各地經銷商1年來的努力。執行長柯俊斌說，只要各地經銷商與兼賣店能一起努力，非常有信心2019年的業績能再達標。
柯俊斌表示，高雄縣市合併前，KYMCO在高雄市的占有率最高，當時1個月曾經超過60％，整年度接近56％。而縣市合併後，高屏地區的業績也一直超過40％。去年賣了超過7萬台，前年超過9萬台。因此尾牙辦了184桌，感謝各地經銷商。
對於2019年的車市預估，柯俊斌表示，今年市場買氣會略低，大概會減少5萬至10萬台；去年有85萬餘台，今年約75萬餘台。包含二行程與四行程車輛貨物稅減免4000元，今年是第4年，明年是最後1年，業績會更好。
預估今年業績，他說，市占大概會超過40％，可能會接近41％。原因是上個月有許多機車沒有領，民眾正在排隊、陸續領車中。很多縣市的占有率達59％，包括台南與高雄，這個月估計全台市占將會超過40％。
媒體詢問GP125機車的4萬1800元的超值價格將持續？他說，這要看市場的變化，去年是因為各廠牌的競爭，導致年底有一些優惠推出。而談到電動車的優惠，柯俊斌透露，公司會陸續提出新方案，包含電池或給消費者的折扣。
電動車的動力關鍵在於電池，談到ionex換電站，柯俊斌表示，目前已有300家，會逐步增設。今年電動車的量將上升，經銷商與消費者需要一段時間，適應操作電動車方式。像是Many EV、Nice EV車款價格已經與燃油車差不多，只是擴大推廣還需要一段時間。
對於今年電動車數量？他說，預估會增加50％，約5萬至10萬台，相信可以做到。因為專賣店有3600家，加上兼賣店8000至9000家，只要每家店賣5台至10台，達成目標不成問題。
(中國時報)
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