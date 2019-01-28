A.I.R.投資術 養胖金豬年資產

2019年01月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

年終獎金理財建議

上班族引領期盼的年終獎金已陸續發放，yes123求職網指出，受惠於去年企業營收獲利表現佳，今年年終獎金落在1.35個月，為近5年來次高；在全球景氣放緩的趨勢下，摩根投信副總姜愛苓建議，2019年年終獎金理財應善用A.I.R.投資術，透過提升靈活度（Agility）、創造更多收益（Income）並逐步強化抗跌能力（Resilience）等，即A.I.R.三大投資主軸，讓金豬年投資「豬」事亨通。

逢低進場 不追高過熱市場

群益投信分析，今年持續聚焦陸美貿易紛爭、聯準會升息動向、全球經濟成長概況，雖然金融市場增添波動，反而增添投資表現契機，整體來說，看好股優於債的表現；富蘭克林證券投顧指出，考量金豬年全球經濟成長趨緩，年終獎金投資策略，宜採取逢低再進場、不追高過熱的市場，最好能參考各市場評價面指標為依據。

年終獎金是上班族辛苦一整年的成果，一次性的發放，除享樂、完成夢想外，最適合投資理財所用；姜愛苓表示，理財的第一步是做好資金運用規畫，以年終理財來說，應該先列出年節期間所需花費，包括年貨採買開支、長輩與晚輩紅包、返鄉交通費等，另外，包括固定支出房貸、保險費，甚至是孩子的學雜費等，待年終扣除這些費用後，其它多出來資金就應該好好做投資理財規畫。

金融、科技、製造業 前3名

根據yes123求職網調查指出，今年年終獎金最優渥的三大產業，依序為金融、科技與製造業，年終獎金發放平均分別為2.33個月、1.75個月以及1.6個月。

姜愛苓認為，餘裕的年終獎金最適合作為中長期投資，建議可平均分配至今年12個月，例如，把年終獎金設定為定期定額投資於多重資產基金之用，平時撥出部分月薪的投資，則可以按個人或家庭理財目標、風險忍受度、市場狀況等，一樣投資於核心資產或其它衛星基金，以長期經濟發展看好的區域做投資，把年終與薪資同步「養胖」。

拿薪資10％ 定期定額投資

富蘭克林證券投顧建議，看好具備低基期優勢的大中華、亞洲小型股與全球新興市場股票型基金，分批加碼或定期定額策略皆宜；姜愛苓建議，核心布局多重收益基金、高收益債、複合債等收益型產品，強化整體資產的穩健度，衛星配置則可挑選亞洲、中國等股債平衡基金，或是天然資源基金等，適度追求收益與資本利得契機。

對於少數沒有年終的上班族也別洩氣，姜愛苓認為，千萬別因為沒有年終而認為可以不用理財，建議拿出薪資的10％做基金定期定額投資；若是初入社會不久的小資族，不妨每月最低1000元至3000元的門檻，進行定期定額投資。

(中國時報)