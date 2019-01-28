幫全球政治素人打贏選戰 AI成投資主流

2019年01月28日 04:11 中國時報 （本文作者為第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰）

網紅時代來臨，網紅經濟成市場上最火熱的話題，這股效益更延燒到政治圈；2014年台北市長選戰成功打造出政治素人「柯P」，2018年掀起「韓流」效應，近日台灣政治圈從總統到各部會首長，紛紛開啟直播、與民眾搏感情，無非就是看重網紅行銷威力。

然而，網紅經濟並非台灣獨有的現象，早在2016年以前，美國總統川普就是運用社群、網紅的力量，成功打贏美國總統選戰的最佳代表；川普使用的工具，是知名社群微部落格服務Twitter（推特），大選期間，川普推特的追蹤人數約1200萬人，超越希拉蕊的900多萬人，這讓全球政治素人勢力抬頭，追蹤的粉絲人數與話題，皆左右選舉結果。

觀察現況，川普推特的追蹤人數已爆增到5740萬人，超越羅馬天主教教宗方濟各，成為全球最多追隨者的領袖，簡言之，川普每發出一篇短文，就有超過5000萬人看得到，再加上媒體與網路宣傳帶來的外溢效果，估計觀看人數達10億人以上。

「外行看熱鬧，內行看門道」，光是使用推特，不是川普網路聲量如日中天的主因，更重要的是，川普有計畫得使用推特，他借重一支專作大數據分析的AI人工智慧團隊，精準掌握選民個性、政治傾向、心理需求，最後發布「打中民心」的文章，帶來上千萬的熱烈迴響。

AI幫助川普打贏選戰，同時，也幫助成千上萬的小人物，不必有大資本或經紀人，就能實現網紅大夢；未來世界，誠如熟知川普的俄羅斯總統普丁所說：「得AI者，得天下」，AI不僅改寫國家實力，更將大幅改變經濟版圖、企業身價及個人財富；對一般的市井小民來說，搞懂AI不僅能展現個人創新力，也能成為企業所重用的人才，而投資AI，實現個人財富自由，也是投資市場的王道主流。

舉例來說，川普贏得總統大選後，該AI人工智慧團隊一炮而紅，自2017年3月掛牌上市累計至今，股價漲幅超過3倍，全球股市波動之際，對它似乎沒有太大衝擊；如今，《富比士》評比的全球2000大企業中，就有400家採用它們的服務，客戶包括：沃爾瑪、麥當勞、福特、耐吉等知名企業。

(中國時報)