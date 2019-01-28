小資族領年終 先保障、再積財
年關將近，上班族最期待年終獎金入袋及農曆春節連假；對於第一次領年終獎金的單身小資族，肯定是既期待、又興奮，全球人壽表示，小資族領年終獎金，不妨先撥出3分之1的獎金做為犒賞自己或孝敬長輩後，把握「先保障、再積財」的原則，只要善用獎金、審慎規畫，小錢也能創造效益。
全球人壽觀察，很多單身小資上班族，還未投保任何保單，或是預算有限，只做了部分保障，這筆獎金剛好用來補強保障，應以自身保障最優先，例如意外險、意外醫療險、實支實付型住院醫療險等，針對發生機率較高、且會造成破財風險的部分先做補強。
若是已有工作經驗、收入較高的單身中產族，全球人壽則建議，穩健的運用年終獎金透過理財方式可以預備買房、結婚基金；例如，利率變動型保單透過宣告利率，可靈活反應市場利率，有機會領到增值回饋分享金，加速資產累積速度及夢想實現；至於已婚族群，年終獎金主力用於照顧自己與父母的老後生活。
至於有小孩的已婚族群，因為家庭責任較重，全球人壽建議，可先檢視自己的壽險保障夠不夠，是否足以轉嫁因意外或疾病身故，家庭主要經濟收入頓失而產生的風險。若是壽險保障不足，可先以保費較少、提供一定期間保障的定期壽險為主；若是保障都已足夠了，建議可選擇美元計價的利率變動型保單，美元為通用且強勢的貨幣，在相同保費條件下，還能獲得較高保障。
由於2019年景氣難以預測，企業不是年年會加薪，元大人壽建議，上班族應將年終獎金多留給未來的自己，建議利用年終獎金投保利率變動型還本終身保險，就能「繳一陣子、領一輩子」，讓自己的未來過得更安穩舒適；以還本型保險可透過年年給付生存保險金功能為例，不僅可視為替自己加薪，同時也具有家庭備援金的功能。
(中國時報)
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