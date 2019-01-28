尾牙獎品轉賣 70分鐘3.8萬入袋

2019年01月28日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

年終獎金也能不求人、自己賺！企業在尾牙、抽獎旺季，Yahoo奇摩拍賣觀察，近來平台上「尾牙抽中」等熱搜關鍵字暴漲370％，其中，尾牙轉賣商品上架最多的前3名分別為生活家電類、3C、錶類包款等，獎品中又以空氣清淨機、吸塵器（含掃地機器人）品項佔最多；有網友在尾牙抽中iPhone Xs Max 256G（金），現場立刻拍照刊登在拍賣網站上，短短不到70分鐘，就以3萬8500元成交，尾牙獎品現場變現，是替自己年終加薪的成功案例。

Yahoo奇摩拍賣建議，尾牙季不時會有低於市價的全新好貨上架，賣家出價以市價85折最常見，全新商品不僅詢問度高，且轉售速度非常快，有網友抽中Apple Watch Nike+ Series 4運動型錶帶（40MM/GPS），3天內即以1萬500元成交，相當低於定價82折賣出，拍賣網站在歲末年終之際，平台呈「賣家加薪、買家開心」的氣氛。

不過，買家逛拍賣網站挖寶，經常對商品有疑慮，拍賣達人表示，很多拍賣平台都設有即時通功能，賣家甚至開直播，不妨現場詢問商品細節，讓買賣雙方更即時溝通、成交更有效率。

為了幫助賣家更快成交，Yahoo奇摩拍賣建議賣家遵循「快速成交4要撇步」，首先，標題、hashtag要加上「尾牙轉賣」等字樣，可以提高產品曝光度與搜尋量，其次，商品照片要夠多，提高買家信任感，第三，價格要有競爭力，略低於網站平台同類型商品的平均售價，成交速度會更快，最後，付款要便利，如開啟ATM、超商取貨付款等，闖關完成搶標最後一哩路。

根據yes123求職網近日調查顯示，上班族「最想得到」的尾牙獎品，依序是現金、智慧型手機、汽車、平板電腦與百貨禮券，最NG的尾牙獎品是公司自家產品或服務、米油醬料禮盒及美容護膚體驗券。

(中國時報)