旺視界》林昭亮的音樂進化論

2019年01月28日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪策畫： 謝錦芳 執筆： 趙靜瑜 攝影： 陳怡誠 ／專訪策畫：執筆：攝影：

小時候的林昭亮已經有演奏家的神韻跟架式。（何瑞燕提供）

林昭亮（左三）與小提琴老師迪蕾教授（右二）同時受邀訪問大陸演出時拍攝。（林昭亮提供）

林昭亮（左）與曾宇謙同場秀技。（鄧博仁攝）

剛卸任長達18年美國西岸拉荷亞夏季音樂節音樂總監一職，小提琴家林昭亮回到故鄉台灣。（陳怡誠攝）

林昭亮小檔案

掃描旺視界看見全世界

小提琴家林昭亮與大提琴家馬友友、日籍音樂家小澤征爾，被國際樂壇公認是最有名望的三位東方音樂家，在一片白人音樂勢力下的古典樂壇份外耀眼。去國超過40年，林昭亮從當年的迷人音樂神童，到現在與國際大師平起平坐，他一直希望能夠回到家鄉台灣培養音樂下一代，持續跟國際接軌。

以下是林昭亮接受《中國時報》獨家專訪內容摘要。

年紀一過 神童不稀奇

問：從小被認為是天才，對你有什麼影響？

答：雖然我是拿資賦優異身分出國，但我不是天才。我的父母親總是會提醒我，天才是別人封的，不能自大，自大就會失敗；我的老師李淑德會跟我說，即使贏了一個比賽第一名，那又如何？不管那天演奏會多成功，隔天又有新的挑戰，音樂上永遠都有進步空間。這些叮嚀讓我有一個比較謙虛的人生觀，會希望一直好強，一直挑戰，一直往前進。

我看過太多天才神童。過去像小提琴大師海飛茲、曼紐因，都是「天才神童」。我現在58歲，已經可以回頭去看我的音樂生涯，我仍是覺得神童是一時的，長期的表現才重要。神童很稀奇，但是年紀一過，就不稀奇了。

四海一家 文化無國界

問：身為旅美華裔音樂家，在台灣出生，你如何看待認同的問題？

答：我母親是安徽人，南京出生、湖南長大，中日戰爭時逃離、跑遍中國大陸，住過台灣、澳洲和美國，但她說最愛雪梨，她以澳洲人自居。我祖父、父親來自廣東揭陽，離客家大本營梅縣不遠，所以我常笑說我是自動投降，成了客家女婿。

我女兒在美國長大，小時候她說她自己是紐約人；休士頓住了十幾年，她現在覺得她是華裔美籍。我們都了解國際上中華民國跟中國大陸的競爭或衝突，後來1981年我受邀去大陸演奏，發現其實那邊的音樂界很需要幫忙，我不會因為我是台灣去的，就忽視這樣的需求。

在美國，我常常演出文革結束之後第一代到美國發展的大陸音樂家包括陳怡、譚盾等人的作品，但我也演奏台灣作曲家金希文作品，對我來說，在文化上，兩岸沒有界限。

國際紛爭 藝術可潤滑

問：古典樂有助世界和平嗎？

答：我想只要是音樂，都會有幫助。政治人物不見得可以體會到音樂的重要性，但我舉個例子，前些時日紀念一次大戰結束百年，大提琴家馬友友拉了巴赫《大提琴無伴奏組曲》，那一剎那，音樂的代表性、象徵性就出來了。音樂可以超越任何概念，也許無法改變政治，但音樂對人類靈魂的進化跟修補是很重要的。

這次回台灣，我在旅館內看到一部德國電視拍攝介紹比利時畫家魯本斯的紀錄片，他不但是畫家，也是外交官，當時他曾代表國家去跟西班牙國王協商，正好西班牙皇宮裡有一張他的畫，盧本斯知道西班牙國王也愛好藝術，就用藝術的角度協商，最後兩國戰爭暫時停止，可以知道藝術是很好的潤滑劑，最近美墨邊牆高築，種族主義擴張，也許聯合國該派幾個音樂家討論一下。

問：首次回台灣開創音樂節，最大的意義是甚麼？

從零開始 打造音樂節

答：去年我離開了擔任18年音樂總監的拉荷亞音樂節，18年足夠了，音樂節已經在美國西岸有了一定規模，雙方皆大歡喜，我想著，下一步要做甚麼？就是回到台灣，把好的老師帶進來，提升台灣乃至於亞洲的音樂水準。

從零開始，這件事比我想像中困難，但我有信心，音樂家跟音樂家之間，有一種情誼，一種關係，這不是政治上也不是商業上那種關係，而是大家都對於音樂教育有熱情，願意貢獻心力，那大家就一起合作。

台灣音樂學子的個人演奏技巧，已有一定水準，但是如果要考一個樂團職位，或是合組室內樂團，合奏的觀念與技術就相當重要，管絃樂團與室內樂的經驗決定你是否能在樂團招考的過程中，發揮自己的水準。

這次音樂節比較特別的是，教授們會坐在樂團中與大家一起合奏。我想在訓練過程中讓學子們理解，樂團裡面不管第一排還是最後一排，每個成員都相當重要，一個都不能少。

(中國時報)