旺視界》神童17歲爆紅 征服世界40載

2019年01月28日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

60年代的台灣，政治上戒嚴，大環境艱難，林昭亮在國際上綻放光芒，鼓勵也溫暖了台灣。1988年他灌錄作曲家西貝流士與尼爾森的《小提琴協奏曲》唱片，被英國《留聲機》雜誌評為1989年最佳協奏曲唱片。2000年成為《音樂美國》(Musical America) 雜誌評選「年度器樂演奏家」，都是台灣之最，林昭亮以才華橫溢的技巧及溫暖優美的樂音，贏得全球樂迷喜愛，演出足跡遍及全球。

父親是清華大學科學家，母親是台大外文系畢業的英文老師，夫婦都非常熱愛音樂，經常在家裡聽唱片，聽廣播，這讓小小林昭亮從小就對音樂熟悉。5歲開始，林昭亮學習小提琴，7歲師從台灣小提琴教母李淑德。

11歲那年，父親過世，12歲，林昭亮隻身赴澳洲念書，「那是我這一生中最艱難的時候。」林昭亮回憶那時澳洲施行白澳政策，母親拿不到簽證，他得跟著舅舅在澳洲生活，「我母親是個非常堅強的人，她那時成了寡婦，唯一的孩子又要自己出國，但她還是捨了，這造就了後來的我。」

林昭亮15歲考進著名的茱莉亞音樂學院，他的音樂之路受到兩位「音樂教母」調教，一位是啟蒙老師李淑德，一位正是茱莉亞音樂院的迪蕾（Dorothy DeLay）。

林昭亮說，「李老師教我基本功，她讓我知道不是發出正確的音就好，而是身體、弓法到呼吸都要正確，才不會斷送後面的進階發展。」迪蕾則是把小提琴演奏法、音質的訓練，一段段分開練習，分析給他聽這一段段應該怎麼處理，然後再把它們連結起來，這些都讓林昭亮收穫頗豐。

林昭亮17歲在西班牙蘇菲亞皇后國際小提琴比賽中奪冠後，成為著名ICM國際藝人經紀公司旗下最年輕的演奏家。19歲時在紐約艾弗里費雪廳以莫札特第三號小提琴協奏曲作公開首演，20歲和猶太籍音樂大老史坦在卡內基音樂廳同台演奏，他以優雅的，甜美的音色成功在以白人音樂家為核心的音樂戰場裡，有了自己的戰績。

近年林昭亮將重心轉往教學，獲聘萊斯大學終身教授，也在茱莉亞音樂院任教，一棒接一棒，學生遍布海內外。演奏，永遠是林昭亮的最愛。

(中國時報)