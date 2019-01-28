旺視界》從演奏到教學 年齡不是界限

2019年01月28日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

從小就是媒體寵兒，林昭亮以一身精湛琴藝征服全世界，他的迷人酒渦與英俊的外表，收服日本樂壇；後來他加入紐約最大的藝術經紀公司，演奏家的光環打在身上，林昭亮就像是一顆燦爛的鑽石，只能仰望，不能親近。

現在的林昭亮，同樣是媒體寵兒，擅長社交，但隨著年歲漸長，他的身段更加柔軟，態度親切，偶而還會說說笑話，幽自己一默，鑽石依舊閃耀，但多包覆了一層世間真情，這樣的改變也可能是因為太太何瑞燕跟著回台灣，他顯得更加自得，心無旁鶩。

比起許多小留學生，林昭亮的中文算流利的，林昭亮說，他小時候中文很好，父母親都喜歡中文，他也讓女兒學中文，「我十歲就已經用古文念《西遊記》、《水滸傳》跟《三國演義》，唐詩和宋詞也都開始背誦；後來到了澳洲，當時大舅舅俞國基在報社服務，經常把我澳洲旅遊的文章拿去刊登，他還說我中文挺好的，以後可以做音樂評論家。」

評論家沒做成，倒成了傳遞音樂的使者，從演奏到教學，林昭亮始終在自己選擇的人生軸線上不曾遠離。即將邁入60歲，林昭亮說他沒有太多壓力，「反而是50歲那年，我想的比較多，但人生很多事情是想不清的，我想說的是，不要把年紀當成界線。」

林昭亮認為，只要想做的事情，一樣可以一直做下去，「我從未有過要退休的感覺或念頭。」

(中國時報)