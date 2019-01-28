南島民族印記 譜寫歷史悲歌

2019年01月28日 04:11 中國時報 孫昌國

菲律賓恐攻地點

菲律賓近年來恐攻與綁架案

新聞透視菲律賓西南部蘇祿省天主教霍洛大教堂發生恐攻事件，距離菲南舉行公投案後不久。這起恐攻延續了菲南的分離運動歷史。從更深的層面來看，帶有東南亞南島民族被西方殖民的印記！其中牽涉的宗教、種族和國族認同和現實利益衝突遠遠超過了美好的國家建構的「想像的共同體」，對民主憲政是否可以成功吸納分離主義提供了一個關鍵觀察個案。

莫洛王國 部落文化複雜

東南亞在近代被西方殖民瓜分後，原先南島上不同種族、宗教、文化的各個群體，逐漸進入了現代國家才具有的「邊界的概念」。菲律賓南方各島嶼原本在種族、宗教和文化上，比較類似現今的馬來西亞沙巴，當地的部落在回教進入後轉化了信仰，也採取了回教部落「蘇丹」的模式，在歷史上就有莫洛王國。美國在1898年自西班牙接手經營殖民地菲律賓後，在宗教信仰上承繼了西班牙的做法，在國家機器上視穆斯林為在文化上較低一等的群體，應該被吸納和融入由美國主導的殖民地國家機構中，在歷史上美國稱這個區域為「莫洛人之地」（Moroland）但實際上涵蓋了多個複雜的種族部落和文化。

美國殖民 剝奪原民土地

在美國的有效行政管轄下，從1935年建立菲律賓自由邦後，即有大批信奉天主教（由西班牙傳入）的新移民陸續移入，光在北拉瑙省（Lanao del Norte），就有93000名大多是天主教的外來移民，使得世居於此的7000多穆斯林原住民成為少數。這樣的歷程在菲律賓南部非常普遍！有研究顯示，相比以農漁為生的回教徒，國家機器也比較偏向天主教移民。在這個過程中，原住民大量喪失了土地。這是造成現實利益衝突的一大原因。

分離主義 國際勢力介入

值得一提的是，困擾菲律賓的南部分離主義也有國際勢力因素介入。同情和支持菲律賓南部回教徒的伊斯蘭會議（Islamic Conference），早在1976年就向當時的菲律賓總統馬可仕施壓，菲南分離主義武裝勢力和馬尼拉還在利比亞達成了「的黎波里協定」（Tripoli Agreement），但菲南戰爭仍舊持續。到了1996年，雙方又達成了和平協議，馬尼拉同意給予菲南更大的稅收、司法和教育權利，但堅持菲律賓軍警仍舊駐守在自治區內，防止分離主義發動攻擊。

想像的共同體 難以建立

這次發生在蘇祿的恐怖攻擊並不孤立，過去的「菲律賓內戰」至少已經造成幾十萬人死亡，超過百萬人被迫離開家園。造成悲劇的遠因是東南亞的南島民族在近現代歷史中，逐漸被納入西方殖民勢力後邊界和命運被改變的歷程。隨著現代國家的建立，移民、教育、稅收、司法甚至軍警等國家機器，加劇了菲律賓南部回教徒的被剝奪感。菲南最近才通過了公投，獲得了更大的自治權，但卻傳出令人震驚的又一次恐攻。這樣的現象促使人思考，即使努力採取民主協商模式的菲律賓，「想像的共同體」也始終無法建立，菲南可能受困於「和戰循環」之間，繼續譜寫著只有當地居民才感受到的歷史悲歌。

(中國時報)