解決菲南衝突 杜特蒂簽莫洛國組織法

2019年01月28日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

在全球第三大天主教國家菲律賓南部、信仰伊斯蘭教的部分地區，近50年來為爭取獨立，屢與馬尼拉發生衝突。為化干戈為玉帛，當地21日舉行公投，同意成立莫洛國自治區（BARMM），菲國總統杜特蒂24日也簽署《莫洛國組織法》（BOL），給予該區更寬鬆的自治權。

杜特蒂宣布，他在民答那峨島三寶顏錫布格省伊必爾鎮（Ipil）演說期間，正式簽署了亦稱「第11054號共和國法令」的莫洛國組織法。該法案制定自治區政府的基本架構，以及自治區政府與中央政府之間的關係。這也代表，在法律上，莫洛國自治區已正式取代有29年歷史的民答那峨穆斯林自治區（ARMM），未來在財政、地方政府、議會、司法上都將享有更大自治權。

本月21日，原本的ARMM、可塔巴托市（Cotabato City）和伊薩貝拉市（Isabela City）三地聯合舉辦公投，最終以壓倒性票數同意成立莫洛國自治區，未來將組成新的莫洛國自治政府。在2022年新政府舉行首次選舉前，菲國規模最大的穆斯林武裝反叛組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）將暫時放下槍桿，掌握當地行政權，但當地治安與安全仍受馬尼拉政府監督。

MILF表示，成立「莫洛國」能幫助他們遏制規模較小、但立場更加激進的團體，這些激進分子與極端組織「伊斯蘭國」（IS）也有聯繫。

據BOL規定，莫洛國將在未來10年內獲得9.5億美元發展資金以及大量地方稅收。然而這項法案也引起其他伊斯蘭團體不滿，例如偏好聯邦制的陶蘇格人（Tausug）和馬拉瑙人（Maranao）。當地的宗座外方傳教會（P.I.M.E.）也抱怨，「政府只處理MILF，排除了反對法案的其他穆斯林團體」。此外，公投未在民答那峨島的北三寶顏省（Zamboanga del Norte）、南三寶顏省（Zamboanga del Sur）、三寶顏錫布格省（Zamboanga Sibugay）舉行。這些地方都擁有眾多穆斯林，但仍只占區域人口中的少數。菲國的1億人口中，逾80％信奉天主教，穆斯林僅佔11％（約1000萬人），且集中在南部諸島。

(中國時報)