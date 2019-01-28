日韓互控挑釁 軍事緊張加劇

2019年01月28日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓防長鄭景斗日前怒批日本巡邏機挑釁，數度低飛威脅南韓軍艦，要求海軍此後「強力反制」。上月南韓驅逐艦射控雷達鎖定日本巡邏機的爭議，引發兩國互控挑釁與扯謊。如今矛盾激化，東北亞穩定和美日韓聯盟瀕臨威脅。

韓聯社指出，日本巡邏機23日在離於島附近海域第4次低空飛行，威脅韓方軍艦，飛行高度僅僅60至70公尺，距離軍艦約540公尺。這是日方飛機第4次飛低靠近韓艦，前3次分別在去年12月20日、今年1月18日和1月22日。

南韓國防部長鄭景斗26日視察海軍作戰司令部，強烈批評日本巡邏機做出任何一國海軍都不會容忍的挑釁行為。但日本不僅不承認，反咬南韓雷達照射日本巡邏機並要求道歉，這樣的言行違反常理。

鄭景斗強調，南韓絕不容忍危及軍人身安全的任何挑釁，並指示海軍依法依規嚴正反制日本巡邏機低飛恐嚇行徑。

共同社引據日本政府消息人士指出，面臨目前日韓關係緊張，防衛省考慮取消海上自衛隊準航母「出雲號」春季停靠釜山港的計畫。一名防衛省官員表示，「與南韓關係看不到改善跡象。目前國防合作大概會比較限縮」。

日韓軍事爭議源於去年12月20日，日本防衛省指南韓驅逐艦「廣開土大王號」以射控雷達鎖定P-1反潛巡邏機，指責南韓惡意挑釁。南韓辯稱驅逐艦正在執行搜救任務，非針對日方飛機，更反控是日本巡邏機先低空飛行威嚇驅逐艦，要求日本道歉。之後兩國各自發布影片證據稱對方說謊，經多次會商仍無法和解。日防衛省21日決定停止協商。

日本與南韓的爭議從歷史遺留下來的問題如慰安婦與奴工以及獨島（日本稱竹島）領土主權，如今延伸到領土軍事矛盾。兩國爭執逾月，局勢不但沒有撥雲見日，反如滾雪球般失去控制，甚至呈現一觸即發的危險情況。

日韓針鋒相對引起西方媒體警告，美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，雙方若不解決問題，將令東北亞脆弱的地緣政治形勢跌落谷底，破壞區域穩定。

(中國時報)