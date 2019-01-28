馬杜羅對歐盟最後通牒 嗤之以鼻

2019年01月28日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

委內瑞拉總統鬧雙包的僵局遲遲未解。華爾街日報披露，國會議長瓜伊多接到了美國副總統彭斯來電這顆「定心丸」，隔天就宣布就任臨時總統並立刻獲得美國總統川普的正式承認。對於歐洲英法德西對委內瑞拉發出8日內舉行民主選舉的最後通牒，受到軍方支持的總統馬杜羅駁斥，稱歐盟無法對主權國家委內瑞拉指手畫腳。

聯合國安理會應美國要求26日召開特別會議，商討委內瑞拉政治危機。美國國務卿蓬佩奧在會上斥責馬杜羅的「社會主義實驗」讓委國經濟崩潰。也促請安理會成員國支持委國的民主過渡期，並承認臨時總統瓜伊多的身分，中斷對馬杜羅政府的財政資助。會議召開前，陸俄都曾投票反對將委內瑞拉政治危機納入討論議程，凸顯美歐與陸俄兩大陣營的角力與分歧。

出席安理會會議的委國外交部長阿雷亞薩批評美國帶頭向委內瑞拉發動「政變」，又質疑歐洲國家有何權力向一個主權國家發出最後通牒？稱「歐盟給予我國8天的時間重新大選？你們哪來的權力對主權國家人民提出時限或最後通牒？」面臨國際施壓，馬杜羅似乎有所軟化。他原本宣布與美國斷交並下令美國外交人員72小時內離開，而今則改口暫緩驅逐美國外交人員，稱將在30天內與美國商談有關互設辦事處的事宜。

而瓜伊多也從街頭示威改採談判策略。之前信誓旦旦不會和馬杜羅「假對話」的他，證實已和政府官員見了面。

《華爾街日報》報導，白宮早擬定了推翻馬杜羅的祕密計劃，背後推手是國家安全委員會重要成員以及美國國會中反馬杜羅的議員。據悉，去年12月底至今年1月初，川普官員便開始與委內瑞拉反對派對話。

(中國時報)