京滬人均GDP 直逼台灣

2019年01月28日 04:11 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

兩岸2017年人均GDP大比拚

上海市27日召開第十五屆人民代表大會第二次會議，上海市長應勇進行政府工作報告時表示，2018年上海常住人口的人均GDP突破2萬美元。大陸「北上廣深」4大超一線城市人均GDP已全數超越2萬美元。只要大陸經濟成長率仍維持較高增速，對照台灣近年1到3％之間的低檔，除廣州、深圳早就跑贏台灣外，另2大城市人均GDP成長腳步超過台灣約2.5萬美元的日子，恐怕不會太久。

4大城2018均逾2萬美元

就今年經濟展望，上海政府工作報告中也訂出預期目標，認為2019年全市GDP成長應落在6％到6.5％之間、一般公共預算收入成長5％，兩者預測都較去年微幅下修。而整體失業率預料穩定於4.3％左右，並看好居民人均可支配收入成長大致與GDP同步。

回顧上海去年成績單，應勇報告指出，2018年全市GDP增長6.6％、居民人均可支配收入成長8.8％，且環保投入約當於全市生產總值比例保持約3％，同時PM2.5年平均濃度下降7.7％。

上海首度突破 北京跟進

另從人均GDP表現來看，依上海公布資料推算2018年的人均GDP約為2萬439美元，除是首次突破2萬美元，北京也預料同在2018年超越2萬美元大關。再加上深圳、廣州的人均GDP早已超過，這讓大陸4大超一線城市全數越過2萬美元門檻線。

進一步觀察，面對大陸內外經濟逆風襲來，上海仍有信心將GDP成長仍維持在6％以上水位，等同讓人均GDP持續穩成長。這點從政府工作報告中看出不少開放與經濟成長的待轉引擎。

聚焦三大領域深化改革

經濟面上，從政府工作報告中可看出今年聚焦三大領域。應勇表示，將持續推動改革開放朝縱深發展，包含增設上海自由貿易區的新片區；推動上海證交所設立科創板與試點註冊制，全力支持、配合方案制訂和落地，以及推進長三角區域一體的國家戰略等3要點。

此外，談及兩岸經濟成長速度，上海市台協副會長蔡世明也認為，台灣人均GDP金額被追上很正常。延伸來說，有經濟成長才能帶動企業獲利、進一步達到薪資成長，但台灣如果速度較慢，這塊空間自然也會受限。

(中國時報)