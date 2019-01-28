台灣內耗嚴重 大陸迎頭趕上

2019年01月28日 04:11 中國時報 龔俊榮

或許30年前，台灣經濟奇蹟傲世全球，很多人談到台灣都伸出大拇指，可是30年後，卻有更多人對大陸改革與開放按讚。諺語說得好：「30年河東，30年河西」正好呈現出兩岸經濟發展強烈對比。以往台灣大幅領先態勢，正被大陸迎頭趕上，目前雖然只有5座城市人均GDP跑贏台灣，但是未來將有更多大陸城市跑在台灣前頭，未來台灣還有什麼本錢拿出來與大陸比拚呢？

台灣經濟成就的確有過風光日子，可是近年來每下愈況，不僅經濟成長維持緩慢步調，連工資都已17年倒退嚕。反觀大陸近幾年成長速度雖放緩，依然保持至少有6％以上GDP增速，估計未來數年後應當還是持這個成長速度，而台灣僅有2至3％成長率，已愈來愈沒有本錢與大陸競爭。

台灣近年來最大問題在於內鬥，消耗大多資源在政治上，對經濟發展幾乎毫無建樹，即使蔡英文政府提出五大產業創新計畫，誓言重返台灣經濟的榮耀，可是台灣的「五缺」卻也讓台灣抬不起頭來，不僅外資不想來，本土投資也是停滯不前，以致即使蔡英文政府懷有雄心壯志，卻也是有志難伸。

台灣這幾年經濟表現雖有短暫好轉，但難以翻轉整個大格局。尤其是台灣是以外貿起家的經濟體，面對全球不景氣衝擊，更難有翻身能力。台灣競爭力正一步一步流失，大陸則在快速崛起，30年前或許台灣打遍大陸無敵手，如今30年後，台灣從領先者變成落後者，隨著大陸的經濟實力增強，台灣愈來愈沒有競爭優勢了。

(中國時報)