2019年01月28日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

在美國即將向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟之際，加拿大駐陸大使麥家廉日前被加拿大總理杜魯道要求辭職，其原因可能是「禍從口出」，此前他曾表示，「川普在講話中表示可能會在她的案件中有政治介入」，這令加國政府此前對孟晚舟案「只是遵循法律」的立場備受衝擊。外界認為，親陸派的麥家廉被撤，勢必將導致陸加關係在短期內進一步惡化。

加拿大《環球郵報》報導指出，杜魯道當地時間26日發表聲明表示，「昨晚，我要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務。」麥家廉的辭職「立即生效」，其職將由加拿大駐陸大使館副手倪杰民（Jim Nickel）暫代。

報導指出，杜魯道沒有給出麥家廉被解職原因，但可能是「禍從口出」。麥家廉24日曾表示，孟晚舟有「充分論據」反對被引渡到美國，其中一個是「川普在講話中表示可能會在她的案件中有政治介入」。

麥家廉這番話令加國政府此前扣留孟晚舟「只是遵循法律」的一貫言論備受衝擊。隨後他被加拿大保守黨多位人士要求下台，當晚麥家廉道歉，稱自己「表達有誤」。而在麥家廉發表「澄清聲明」前幾個小時，杜魯道表示，撤換麥家廉「不會幫助被拘捕的2名加拿大公民早一天獲釋。」

加拿大《星報》引述消息人士稱，在麥家廉「失言」風波後，杜魯道曾明確要求他不要再公開對孟案發言。不過，麥家廉25日依舊回應媒體稱，「如果美國放棄引渡孟晚舟要求，這會對加拿大有好處。」

此外，在陸加關係緊張之際，香港東網報導稱，一名61歲加拿大男子25日企圖用偽造文件詐騙銀行及娛樂公司約2.4億歐元（約合88億新台幣）在澳門被捕，並以偽造文書罪及相當巨額詐騙罪起訴。

(中國時報)