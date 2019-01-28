華為資助研究 非為專利

2019年01月28日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

華為副董事長孟晚舟日前向《日本經濟新聞》投稿表明，華為2010年啟動了「華為創新研究計畫（HIRP）」，為全世界大學和研究機構最具可能性的方案提供資金，支持的專案數超過1200個。但她強調，華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果，目的只是從研究人員的成功與失敗中學習。

《日本經濟新聞》日前全文刊登孟晚舟投稿。孟晚舟指出，為培育和外部的合作關係，華為2010年啟動「華為創新研究計畫」，為全世界大學和研究機構構建虛擬的咖啡吧，為最具可能性的方案提供資金。通過HIRP，華為與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作。由HIRP支持的項目數超過1200個，許多都已經成功實現商業化。

關於英國牛津大學決定新的項目不再接受華為的資金援助，孟晚舟強調，「有一部分人似乎心存疑慮，但華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果」，「我們的目的只是從研究人員的成功與失敗中學習。」

她表示，這種開放式合作是消除橫亙在科學與商業應用之間鴻溝的唯一方法。大學不進行基礎研究，產業就沒有理論基礎。如果沒有產業界、學術界的知識就只能封閉在象牙塔裡。

她指出，華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。這樣的合作不僅僅有助於華為的業務活動，還將給社會和整個產業做出貢獻。

《日本經濟新聞》報導稱，此文章是整理孟晚舟2018年9月在新加坡演講時的內容，沒有提及逮捕一事。孟晚舟2018年12月被加拿大當局逮捕，現在保釋中。

(中國時報)