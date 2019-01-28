狠父欲殺2女 法官不押惹議

2019年01月28日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣37歲廖姓男子入獄前夕，為報復妻子不接電話，23日帶走2幼女溪畔，欲以電線綁在樹上吊頸殺女，因2幼女大哭被路人發現，廖男始罷手。檢方雖以廖涉殺人未遂罪嫌聲押，但法院裁定5萬元交保，檢警嘩然。檢方一方面提抗告，另指示警方監控廖男以保護家屬安全，26日再將廖男拘提到案，二度向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，有搶奪、擄人勒贖、重利前科的廖男，去年底因涉詐欺案判刑1年6月確定，29日要入監服刑。廖在1年多前，曾2度對妻子家暴，妻子帶2幼女回娘家住，廖數度打電話給妻子都不接，嗆聲入獄前要女兒一起死。

嗆聲要女兒一起死

廖在入獄前夕，情緒不穩，23日跑到妻子南投娘家，佯稱要帶女兒回彰化看爺爺、奶奶，但其實他備妥電線，計畫將女兒帶到溪畔大樹下吊頸殺害。幸好路人聽聞女童哭喊，上前阻止。

2名女童趁機逃走，但廖男騎機車追上，把女兒載回家，飽受驚嚇的2女童逃到鄰近伯父家躲避，當天下午，廖男到哥哥家要帶走女兒，廖男哥哥為保護姪女，奮力阻止，2人扭打成一團，阻擋廖男惡行。

彰化地檢署獲報，檢察官李莉玲指揮警方拘提廖男到案，訊後以廖男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡、串證、再犯之虞，24日向法院聲押禁見，但法院竟以無羈押必要，裁定廖男5萬元交保，讓廖男在外趴趴走。

5萬元交保後趴趴走

檢察官25日提起抗告，另擔心2幼女在抗告期間遭父親毒手，指示警方監控廖男，由於廖男行蹤不明，檢察官二度簽發拘票，指揮警方26日晚間緊急拘提廖男到案，再度向法院聲押禁見，法官才裁准羈押。

南投縣社會處指出，廖男2017年12月有2度家暴紀錄，列為高危機家庭，派社工輔導，但廖妻拒絕。外公、外婆對外孫女疼愛有加，廖男沒有到妻子娘家鬧事紀錄。

彰化縣社會處副處長陳素貞說，2女未受傷，母親已帶回南投娘家照顧，警方也協助廖男2女兒、廖男哥哥申請緊急家暴令。

(中國時報)