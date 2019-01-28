10年起訴3.5萬人 家暴累犯逾4成
據法務部統計，全國地檢署偵辦家暴案件數有逐年增加趨勢，近10年共起訴3萬5413人，不起訴理由以撤回或逾期告訴為最大宗，統計並指出，有約4成2的家暴犯罪者曾犯家暴前科，顯示家暴犯罪再犯率很高。
法務部自2008年至2017年統計，全國地檢署共受理5萬1083件家暴案，偵結7萬2441名家暴案被告，男性被告人數是女性的5.6倍，10年中以2016年的6808案最多。
這7萬2441名家暴案被告，被檢察官起訴有3萬5413人(占48.9％），不起訴有3萬990人（占42.8％），不起訴理由以撤回或逾期告訴為最大宗，主要因家暴受害人基於親情原諒被告或達成和解撤回告訴。
被害人身分以「配偶」2萬7792人最多，經法院裁判確定移送檢察機關執行者計3萬2575人，判有罪者以拘役（占64.3％）最多，6月以下有期徒刑（占27.0％）居次；涉犯罪名以違反家暴法第61條第1款「禁止實施家庭暴力」占42.6％最高；被判有罪的家暴案被告，高達6成2有犯罪前科，有犯罪前科者中約有4成2曾犯家庭暴力罪或違反保護令罪。
(中國時報)
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