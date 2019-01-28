缺乏家暴同理心 法官淪恐龍
彰化廖姓詐欺犯入獄前帶走2名幼女，欲以電線將女兒吊頸殺害，連哥哥攔阻也被毆傷，檢察官雖聲押廖男，但法官裁定5萬交保，幸經檢察官再緊急拘提廖，二度聲押廖獲准，終讓幼女免於恐懼。這個案例再次凸顯不少法官因在「法匠」思維下，缺乏對家暴案件的同理心，難怪「恐龍法官」批評聲浪始終不斷，民眾迄今不信賴司法。
家庭暴力案件不同於其他犯罪案件，具有高度重複施暴的特性，而且加害人多半是極為親近的家人，因此執法人員處理家暴案，除了要遵守相關法令，執法心態更須要謹慎，勿輕忽縱容、或忽視加害人的暴力舉動，以避免造成不可挽回的遺憾結果。
平心而論，法官先前駁回檢察官聲押，裁定廖交保，或許是法官重視人權，嚴格審視檢察官聲押要件，但據社會局資料，廖早在1年多前就有家暴紀錄，倘若廖男因此事獲交保後，刺激其情緒，回頭再去找幼女、哥哥出氣，後果誰負責？遺憾的是，這似乎不在法官的審酌範圍。
法官裁定駁回廖男家暴聲押案，過程雖然合法，但外界觀感不佳，法官若只是墨守適用法條、缺乏法律宏觀思維，就只是個「法匠」。
人權保障與社會正義應該並重，近年來，台灣在高舉保障人權的司改大旗下，司法天秤已逐漸朝加害人傾斜，反而是被害人的保護卻長期遭漠視，社會正義難以伸張，造成民眾批評「恐龍法官」，司法不受信賴的原因。
法官身為社會正義的維護者，在衡情論法時，應該要有宏觀的視野和見識，在家暴案件上除審視法律構成要件外，如果能夠多些同理心，在作裁定或判決之前，多為被害人著想，也許能適時阻止一些家暴憾事的發生。
(中國時報)
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