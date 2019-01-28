亮黨證獲交保 襲警男遭綠圍剿
北市萬華區46歲張姓男子，涉嫌襲警獲交保，但張男竟上網PO文自稱是民進黨員，因有黨證才獲交保，並嗆聲要殺警，除警方將究辦張男涉犯恐嚇公眾罪責外，民進黨台北市黨部也將對張男評議處分。民進黨主席卓榮泰強調，黨證不是任何罪惡的護身符，將以最嚴厲黨紀處置。
萬華警分局員警25日上午據報前往和平西路3段民宅處理一起疑似火警案，在查訪住戶時，張男先質疑員警是假警察，再持鐵棍將員警毆打成傷，行兇後跑回住處藏匿。受傷員警在支援警力趕到後逮捕張男，警詢後依傷害、妨害公務罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後諭令張交保。
但張男卻於26日晚間，在臉書社團「爆料公社」發文，指「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上他的民進黨證照片，公開向警方嗆聲。警方認為張男已另涉犯恐嚇公眾罪嫌，將傳喚張到案後送辦。
民進黨發言人林琮盛證實，張男確實是黨員，由於張男有重大違紀，將由台北市黨部啟動評議程序，目前已在處理中。依民進黨黨章及相關規定，對於違紀黨員可處警告、停權或除名。
卓榮泰26日深夜在臉書發文表示，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，他要敬告所有同志，「黨證是你認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵」。強調張男若真是民進黨黨員，絕對以最嚴厲黨紀處置，並請警方查明真相，依法辦理。
民進黨祕書長羅文嘉則表示，不管這位黨員是惡意破壞或是生病，自己頻頻主動爆料，說要殺人打人，還說民進黨罩他。「我要說，這就是來亂的，沒有第二句話，就是依法嚴辦，才能遏止歪風」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。