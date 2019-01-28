亮黨證獲交保 襲警男遭綠圍剿

家住北市萬華區的張姓男子在爆料公社炫耀自己是民進黨員才獲交保。（翻攝自爆料公社）

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中國時報
／台北報導

北市萬華區46歲張姓男子，涉嫌襲警獲交保，但張男竟上網PO文自稱是民進黨員，因有黨證才獲交保，並嗆聲要殺警，除警方將究辦張男涉犯恐嚇公眾罪責外，民進黨台北市黨部也將對張男評議處分。民進黨主席卓榮泰強調，黨證不是任何罪惡的護身符，將以最嚴厲黨紀處置。

萬華警分局員警25日上午據報前往和平西路3段民宅處理一起疑似火警案，在查訪住戶時，張男先質疑員警是假警察，再持鐵棍將員警毆打成傷，行兇後跑回住處藏匿。受傷員警在支援警力趕到後逮捕張男，警詢後依傷害、妨害公務罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後諭令張交保。

但張男卻於26日晚間，在臉書社團「爆料公社」發文，指「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上他的民進黨證照片，公開向警方嗆聲。警方認為張男已另涉犯恐嚇公眾罪嫌，將傳喚張到案後送辦。

民進黨發言人林琮盛證實，張男確實是黨員，由於張男有重大違紀，將由台北市黨部啟動評議程序，目前已在處理中。依民進黨黨章及相關規定，對於違紀黨員可處警告、停權或除名。

卓榮泰26日深夜在臉書發文表示，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，他要敬告所有同志，「黨證是你認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵」。強調張男若真是民進黨黨員，絕對以最嚴厲黨紀處置，並請警方查明真相，依法辦理。

民進黨祕書長羅文嘉則表示，不管這位黨員是惡意破壞或是生病，自己頻頻主動爆料，說要殺人打人，還說民進黨罩他。「我要說，這就是來亂的，沒有第二句話，就是依法嚴辦，才能遏止歪風」。

(中國時報)

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