亮黨證獲交保 襲警男遭綠圍剿

2019年01月28日 04:11 中國時報 謝明俊 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

北市萬華區46歲張姓男子，涉嫌襲警獲交保，但張男竟上網PO文自稱是民進黨員，因有黨證才獲交保，並嗆聲要殺警，除警方將究辦張男涉犯恐嚇公眾罪責外，民進黨台北市黨部也將對張男評議處分。民進黨主席卓榮泰強調，黨證不是任何罪惡的護身符，將以最嚴厲黨紀處置。

萬華警分局員警25日上午據報前往和平西路3段民宅處理一起疑似火警案，在查訪住戶時，張男先質疑員警是假警察，再持鐵棍將員警毆打成傷，行兇後跑回住處藏匿。受傷員警在支援警力趕到後逮捕張男，警詢後依傷害、妨害公務罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後諭令張交保。

但張男卻於26日晚間，在臉書社團「爆料公社」發文，指「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上他的民進黨證照片，公開向警方嗆聲。警方認為張男已另涉犯恐嚇公眾罪嫌，將傳喚張到案後送辦。

民進黨發言人林琮盛證實，張男確實是黨員，由於張男有重大違紀，將由台北市黨部啟動評議程序，目前已在處理中。依民進黨黨章及相關規定，對於違紀黨員可處警告、停權或除名。

卓榮泰26日深夜在臉書發文表示，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，他要敬告所有同志，「黨證是你認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵」。強調張男若真是民進黨黨員，絕對以最嚴厲黨紀處置，並請警方查明真相，依法辦理。

民進黨祕書長羅文嘉則表示，不管這位黨員是惡意破壞或是生病，自己頻頻主動爆料，說要殺人打人，還說民進黨罩他。「我要說，這就是來亂的，沒有第二句話，就是依法嚴辦，才能遏止歪風」。

(中國時報)