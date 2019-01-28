空汙經濟學 健身房滿地開

2019年01月28日 04:11 中國時報 謝瓊雲 、 盧金足 、 程炳璋 、 許素惠 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

知名健力女將張雅雯（右），近日自己成立健身工作室，一對一個別指導、為學員量身打造專屬健身課程。（謝瓊雲攝）

空汙嚴重，尤其中、南部縣市空汙指數經常亮紫爆，許多民眾轉向室內運動，看準民眾心理，不僅大型連鎖健身中心迅速拓點，許多中小型社區健身房更如雨後春筍般興起。

彰北國民運動中心規畫溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場與韻律教室等，還推出拳擊有氧、空中瑜珈、TRX、兒童彈跳床等課程，照顧不同年齡層的運動需求；2015年底起由中州科大得標營運，優質管理且平價收費，3年來進館人數已達130萬人次，更成為ABL職籃「寶島夢想家」隊的訓練基地。

彰化縣統計 一年多8家

彰化縣府統計，全縣有42家商業登記運動場館業及運動訓練業，光2018年內就多了8家，且不侷限在人口最密集的彰化市、員林市；有些主打女性專屬、強調各項訓練器材齊全、號稱專屬教練小班制、或知名國手教練進駐社區。

由於營業時間長、收費平價，加上開在社區裡，大大提升就近運動便利性，成為民眾鍛鍊體能的好去處。

台中市規畫10座國民運動中心，已完成朝馬、北區、南屯3座，市民使用踴躍。民間建置的運動場館，商業登記競技運動場館業697家；運動訓練業680家，合計高達1377家，運動市場商機潛力無窮。

台南市健身房也從2017年14家，預估2019年將達38家，台南市今年也啟用第1家永華國民運動中心，一開幕就有大批民眾登記加入會員。

不需大坪數 運動教室夯

大型健身房會員價收費較高，近年「運動教室」的新興型態產業興起，小型運動中心由教練針對個人體型評估，訴求專業調整體態與身體機能，業者不需大坪數，成立容易，對顧客來說，收費低廉，台南市已有不少以私人工作室型態成立「運動教室」。

雲林縣府統計，全縣運動場館共12家，其中1家是2018年成立，運動訓練中心共19家，2018新設2家，縣內首座國民運動中心位於斗六市，預計2019年9月1日營運。

高市經發局統計，全市登記在運動訓練業共425家，相較2年前288家，暴增148％。高雄市共38區，僅那瑪夏、甲仙等8區沒有健身房，其餘有從市區擴展到郊區趨勢。市中心人口較多，業者以大型連鎖業者為主，而社區型、個人工作室也如雨後春筍般往郊區蔓延。

(中國時報)