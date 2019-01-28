雲林防堵豬瘟 化製廠成利器

2019年01月28日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善宣布禁止廚餘養豬滿1個月，為廚餘去化絞盡腦汁，家戶每天產生的48公噸廚餘，全由各公所接管清運，養豬場餿水桶全部取消放置許可，把廚餘變成骨粉是全台唯一作法；不過，縣內廚餘養豬的2045家養豬場，目前僅37家申請轉為飼料養豬。

雲林縣率先宣布禁止廚餘養豬後，金門縣、花蓮縣也跟進，雲林的廚餘現在只能進入掩埋場、焚化廠、化製廠、堆肥場4個去處。

全縣69萬多人口，不包括餐廳在內，家戶每日產生48公噸廚餘，其中27公噸原當作餿水、21公噸掩埋處理，禁令發布後，27公噸廚餘統一瀝乾送到化製廠蒸煮成骨粉，其餘掩埋者維持掩埋。

雲林縣是農林漁牧大縣，化製廠因應而生，它是以禽畜屍體為原料再利用的場所，回收病死豬牛羊雞鴨鵝，用破碎機攪碎成肉泥，輸送帶把肉泥送至有高溫蒸氣的鍋爐蒸熟滅菌，最後從液體抽取出油脂，固體則被高溫乾燥成為肉骨粉。

環保局指出，廚餘送進化製廠，會先加入一定比例的副資材做成骨粉，混合南亞公司回收沿海鄉鎮廚餘製成的有機肥料後，將先試用於公園、學校、道路分隔島，測試無問題再無償分送給民眾。

全縣最無廚餘問題的當屬古坑鄉華南國小，台灣廚餘資源化發展協會2014年贈送一部廚餘機，不用電、不使用菌種發酵，只加入米糠14天，就能自然發酵熟成，迄今已運用5年，有機肥全部回歸校內有機菜園。

雲林縣養豬146萬頭，是全台最大養豬戶，有4萬頭黑豬吃餿水，但曾申請廚餘養豬的畜養戶高達2045戶，目前37戶申請轉型飼料養豬補助，餵食豆粕、下腳料的養豬場仍可維持。

張麗善強調，農產品廢棄物包括內臟、雞頭、雞腳等是所謂「下腳料」，不是廚餘，應該要分開處理，不要因禁止廚餘養豬而矯枉過正。

日前，環保署呼籲民眾把生豬肉當成垃圾丟而非廚餘，張麗善非常贊同，「這是一個非常棒的政策，我們會全力宣導」；但她也認為，生廚餘與熟廚餘仍要分類，生廚餘她將推動家戶做成酵素，熟廚餘則需要瀝水脫乾統一處理，設備有賴中央鼎力協助。

(中國時報)