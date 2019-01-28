怕成為第一例 養豬農心驚驚
中央與地方政府為廚餘養豬作法還無法同調，但非洲豬瘟風聲鶴唳，全台已傳出至少20例亂丟病死豬案例，雲林縣動植物防疫所認為，養豬農繃緊神經，「大家都很怕成為全台第一例，尤其是廚餘飼養戶。」
去年12月19日出現宜蘭五結鄉海邊出現亂丟死豬案件開始，農委會統計到本月上旬，全台已發生17個棄置死豬案件，全台最大養豬戶雲林最近也發生3起。
被發現棄置死豬的地點有宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、桃園市、金門縣、高雄市、屏東縣、台北市（一頭麝香豬）、雲林縣。
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，雲林縣病死畜禽的服務做得蠻好，亂丟病死豬情形很罕見，原本機制是養豬場若有病死豬，只要跟化製廠聯繫，廠方就會派車載去製成肉骨粉與油脂，處理費用是0元。
雲林縣本月接連發生3起，防疫所認為，可能是最近風聲鶴唳，加上曾餵過廚餘，養豬農看豬隻死狀好像非洲豬瘟，怕成為全台第一例的不正常心態，而亂了套。
鄭安國說，台灣亂丟畜禽類的罰則很高，比起放在門口就有人來收，養殖戶把動物屍體丟到公共場所的成本和風險都高，呼籲養豬農在防疫體系負起處理病死豬責任，有異常死亡還是要通報防疫單位處理。
鄭安國表示，台灣的養豬密度非常高，防疫是群策群力的作為，不是獸醫界把防疫做好就好，還有很多面向，包括邊境管制怎麼做、廚餘怎麼處理，把風險先後順序排好，這也是為什麼雲林縣長上任第一天就禁止廚餘養豬，目的就是為了把最高的風險阻絕掉。
他認為，台灣畜牧場的動物衛生管理早已是基本功，早就建置好了，現在只需要看有什麼漏洞要彌補。
(中國時報)
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