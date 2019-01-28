搶運動商機 透天厝參一咖

2019年01月28日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

不讓健身中心、運動中心專美於前，主打地域性、在地服務，小而美卻一應俱全的小型健身房應運而生，不再囿於都會區，由健身教練團隊合資或獨資的健身房，近年都經營得有聲有色，陸續還將在二林、溪湖、甚至埤頭鄉等地創業營運。

員林市過去3年就陸續新增許多小型健身房，總數近20家，部分館內兼賣運動鞋、服飾、毛巾與瑜珈墊，可在家鍛鍊的滾筒、拉繩、啞鈴與壺鈴，甚至兼賣天然有機、高蛋白食品，搶運動商機。

位在彰化縣埔心鄉的邁進健身館，由傳統透天厝改造而成，1至6樓合計180坪空間，2012年元旦營運至今，是南彰化第2家，以每次100元不限時為號召，營業時間從上午9點到晚間10點，除春節休館5天，全年無公休日，造成轟動，吸引許多業者跟進。

負責人廖士鈞說，原任職食品加工廠，熱愛上健身房的他在父親建議下決定自己開1家，因建物自有、為鼓勵更多人運動，當初只想不賠錢就好，首創門票式平價收費，消費者可藉團購票券壓低單張價格，且票券無期限，在鄉下接受度高、做出口碑，也成年輕健力選手自主訓練場地。

大葉大學運動健康管理學系副教授兼學務長黃娟娟觀察，健康意識提高，加上高齡化、空汙問題，促使更多人正視運動重要。不同於高級健身房動輒須預繳數萬元年費或數千元月費，小型健身房僅需簡易器材、一塊軟墊和有證照的教練，就能兼顧肌力與心肺適能訓練；加上採分鐘或鐘點計費，若以實際每次運動2小時計算，僅需約120元至200元，且不必綁約，經濟實惠。

(中國時報)