中小型健身房 最好裝抽風機

2019年01月28日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

躲進室內健身，除應選擇合格立案、具備專業證照教練的健身房，也應小心隱藏的空汙危機！若室內空氣流動不佳，導致尖峰使用時段二氧化碳濃度過高，愈動恐愈疲勞，而部分裝潢塗料含有害氣體甲醛，揮發後被吸入體內，恐會有致癌危機，也不能不防！

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文醫師就提醒，除非是使用環保建材，否則多數室內裝潢都極可能含有甲醛，在完工後1年內都可能從夾板中慢慢釋出，若大量吸入人體內，將有致癌危機。

他說，室內健身房人多時，二氧化碳會不斷累積，導致濃度升高，需要高度換氧的運動反成缺氧運動，會讓人變得疲倦、嗜睡，根據《室內空氣品質管理法》有一定規範標準，連鎖健身中心都會定期檢測濃度數據公告在牆面上，建議中小型健身房一定要裝設抽風機，讓空氣流通，避免只是室內循環。

不少小型健身房就開在老舊大樓裡，或以簡陋的鐵皮工廠改裝，大葉大學學務長黃娟娟呼籲，前往中小型健身房，應留意有無配備消防器材、進出入口逃生動線是否流暢，有無公共場所責任保險，及教練師資群是否具備合格證照；尤其應落實環境清潔、器材擦拭消毒等，才能避免灰塵、細菌危害健康。

(中國時報)