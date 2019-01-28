中小型健身房 最好裝抽風機
躲進室內健身，除應選擇合格立案、具備專業證照教練的健身房，也應小心隱藏的空汙危機！若室內空氣流動不佳，導致尖峰使用時段二氧化碳濃度過高，愈動恐愈疲勞，而部分裝潢塗料含有害氣體甲醛，揮發後被吸入體內，恐會有致癌危機，也不能不防！
彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文醫師就提醒，除非是使用環保建材，否則多數室內裝潢都極可能含有甲醛，在完工後1年內都可能從夾板中慢慢釋出，若大量吸入人體內，將有致癌危機。
他說，室內健身房人多時，二氧化碳會不斷累積，導致濃度升高，需要高度換氧的運動反成缺氧運動，會讓人變得疲倦、嗜睡，根據《室內空氣品質管理法》有一定規範標準，連鎖健身中心都會定期檢測濃度數據公告在牆面上，建議中小型健身房一定要裝設抽風機，讓空氣流通，避免只是室內循環。
不少小型健身房就開在老舊大樓裡，或以簡陋的鐵皮工廠改裝，大葉大學學務長黃娟娟呼籲，前往中小型健身房，應留意有無配備消防器材、進出入口逃生動線是否流暢，有無公共場所責任保險，及教練師資群是否具備合格證照；尤其應落實環境清潔、器材擦拭消毒等，才能避免灰塵、細菌危害健康。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。