暖冬 樂活夜櫻季花僅開1成

2019年01月28日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

「2019樂活夜櫻季」27日傍晚於內湖樂活公園點燈，花季為期22天，綿延3公里的櫻花步道種植寒櫻、八重櫻和吉野櫻，白天適合野餐賞櫻，夜晚則有景觀燈點綴營造浪漫氛圍，不過，北市公園處表示，由於今年遇到暖冬，目前櫻花約僅開1成，預計春節期間就會盛開，剛好適合全家大小賞櫻走春。

適合全家賞櫻走春

陽明山一直是北市賞櫻熱門景點，今年受到天候影響，更是1947年後最暖冬天，花期較為延後，反倒是位於內湖樂活公園，沿內溝溪沿岸種植300、400株的寒櫻、八重櫻、吉野櫻，近期陸續開花，讓民眾不必舟車勞頓即可就近賞櫻。

樂活夜櫻季今年以「浪漫光櫻」為主題，昨傍晚開幕式邀請日本太鼓熊組、東湖國中等多組表演團體輪番演出，隨後在現場嘉賓創意啟動儀式，點亮整片櫻花林，宣告樂活夜櫻季正式開始。

公園處指出，邁入第2年的樂活夜櫻季，去年首辦吸引17萬人次，今年花期雖較往年晚，但預估春節期間就會盛開，有別於其他賞櫻景點，白天、夜晚景色各有特色，目標今年賞花人數成長至20萬人次。

昨晚點燈開幕式吸引許多民眾到場先睹為快，不過，因近期天氣較冷，導致櫻花未開，花況不如預期，有民眾自嘲參加沒有櫻花的夜櫻季，也有人認為雖然花況不佳，還是有看到燈飾點綴櫻花的美景，不虛此行。

將送限量櫻花餐點

公園處長黃立遠說，若近期氣溫回暖，春節期間會是最佳賞櫻時刻，且花季會持續到2月17日，閉幕當天下午將舉辦「櫻花野餐日Ｘ戀花電影院」，必須事先網路報名，活動當天穿著粉色服裝到櫃檯報到，可兌換限量櫻花餐點，送完為止。

(中國時報)