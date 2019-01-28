竹縣府前開遊戲場 不准營業

2019年01月28日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政府對面開設電子遊戲場爭議，從去年大選前吵到選後，近來又被踢爆業者悄悄將機台搬入，縣府對此甚為重視，縣長楊文科明確表明暫緩核發該電子遊戲場業營業級別證，就算裝機台也無法營業。

靠近學校 家長群起反對

該電子遊戲場去年9月傳出要建在縣治區蛋白區塊，所在位置離校園頗近，引起不少家長恐慌，抗議聲浪及陳情聲不斷湧入竹北各級民意代表辦公室，希望縣政府對於電子遊戲場設置能有自治條例，維護學校周邊的單純環境。

在廣大民意壓力下，電子遊戲場工地即使已興建完成，仍無法順利營業，不料日前有民眾發現，遊戲場內進駐多台遊戲機台，再次觸動家長們敏感神經，縣議員邱靖雅接獲陳情，要求縣府加強關切。

縣府國發處表示，縣府去年底就接到此案申請商業登記及電子營業級別證，但因民意反彈，楊文科於選前明確表態要將此案暫緩，選後上任迄今，楊的決心也未更動。

針對業者進駐機台，國發處指出，縣長楊文科已明確指示在管理辦法尚未完備之前，暫緩核發電子遊戲場業營業級別證，換言之，業者就算裝了機台，也無法營業。

將訂遊戲場業管理條例

除了暫緩核證的態勢延續，縣府正研擬比照其他縣市，訂出新竹縣電子遊戲場業管理自治條例草案，程序尚需經縣府內部法制會、縣務會議通過，再送議會審議，可望在年底前完成程序上路。

(中國時報)