魚池鄉邵族傳統領域 撤銷

2019年01月28日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

行政院去年6月11日公告魚池鄉全鄉2/3土地納入邵族傳統領域，引發鄉民大反彈，鄉公所與鄉民代表會提訴願，該案近日已由行政院訴願委員會決議撤銷，前鄉長陳錦倫率先證實。鄉民獲悉後表示，本來就該撤銷！但也擔心邵族會提異議。

邵族傳統領域案公告時，陳錦倫時任魚池鄉長，也是鄉公所向行政院提訴願案的代表人。27日下午他在通訊軟體「魚池鄉體育會」群組貼文表示「訴願成功、傳統領域撤銷」，並PO上訴願決定書部分內容。

籲政府別做蠢事撕裂族群

鄉代會主席梁政裕指出，算是還鄉親公道，但還是要收到正式公文才算數；老村長謝棟漢、八旬老農沈艷佃認為，本來就該撤銷！執政者別再作這種蠢事，撕裂族群。但他們也擔心，邵族可能會提異議、不會就此落幕！

前行政院原住民族委員會邵族專任委員、現任南投縣議員石慶龍表示，還沒看到公文，不便置評，但研判應是原民會為避免地方爭議與對立加深，作出考量。傳統領域並不等於原保地，盼釐清鄉親誤解。

魚池鄉人口數為1萬5868人，邵族294人，占約全鄉總人口1.8％；原民會去年6月公告，將全鄉1萬2137公頃土地之8095.47公頃、即2/3土地畫為邵族統領域，且附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容包山包海，修水溝、公墓或邊坡施作都得經邵族同意，引發全鄉非邵族鄉親大反彈。

原民會將補正程序再公告

27日晚間原民會證實，該案依訴願撤銷，原因是訴願委員會認為，魚池鄉公所所提公告違反正當法律程序原則、邵族傳統領域不符比例原則等陳述「有理」，將依訴願決定補正程序，重行公告邵族傳統領域。

(中國時報)