魚池鄉邵族傳統領域 撤銷
行政院去年6月11日公告魚池鄉全鄉2/3土地納入邵族傳統領域，引發鄉民大反彈，鄉公所與鄉民代表會提訴願，該案近日已由行政院訴願委員會決議撤銷，前鄉長陳錦倫率先證實。鄉民獲悉後表示，本來就該撤銷！但也擔心邵族會提異議。
邵族傳統領域案公告時，陳錦倫時任魚池鄉長，也是鄉公所向行政院提訴願案的代表人。27日下午他在通訊軟體「魚池鄉體育會」群組貼文表示「訴願成功、傳統領域撤銷」，並PO上訴願決定書部分內容。
籲政府別做蠢事撕裂族群
鄉代會主席梁政裕指出，算是還鄉親公道，但還是要收到正式公文才算數；老村長謝棟漢、八旬老農沈艷佃認為，本來就該撤銷！執政者別再作這種蠢事，撕裂族群。但他們也擔心，邵族可能會提異議、不會就此落幕！
前行政院原住民族委員會邵族專任委員、現任南投縣議員石慶龍表示，還沒看到公文，不便置評，但研判應是原民會為避免地方爭議與對立加深，作出考量。傳統領域並不等於原保地，盼釐清鄉親誤解。
魚池鄉人口數為1萬5868人，邵族294人，占約全鄉總人口1.8％；原民會去年6月公告，將全鄉1萬2137公頃土地之8095.47公頃、即2/3土地畫為邵族統領域，且附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容包山包海，修水溝、公墓或邊坡施作都得經邵族同意，引發全鄉非邵族鄉親大反彈。
原民會將補正程序再公告
27日晚間原民會證實，該案依訴願撤銷，原因是訴願委員會認為，魚池鄉公所所提公告違反正當法律程序原則、邵族傳統領域不符比例原則等陳述「有理」，將依訴願決定補正程序，重行公告邵族傳統領域。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。