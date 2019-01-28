南美館開館 英賴同台揭幕
台南市民期盼一甲子的美術館，27日開幕，湧進上千民眾爭睹風采，蔡英文總統、前行政院長賴清德同台見證，南美館是賴清德於台南市長首件推動的文化建設，他致詞說，前輩藝術家郭柏川60年大願終於大功告成；蔡英文致詞讚賴卸任容光煥發，且因是前立委、前市長與前院長，「他現在是很有『前』的人！」
外型如積木 碎形屋頂吸睛
南美館開館啟動儀式昨下午由蔡英文總統、前行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、國發會主委陳美伶、台南市長黃偉哲等人主持。台南市美術館董事長陳輝東透露，賴清德從當立委就關注此事，當上市長全力推動，之後北上任行政院長，白天不好意思到場了解進度，常利用三更半夜跑來關心美術館。
賴清德說，南美館興建案未追加預算，共花費18億元，不僅沒借錢蓋美術館，市長任內還替台南還200多億元債務。他期許，台南市美術館未來是台南文化地標，也是台南市民欣賞藝術的好地方，希望市民多親近美術館。
18個展廳 全台美術館之最
蔡英文致詞說，這座美術館是文化首都台南超過一甲子的夢，今天夢想終於實現，感謝許多前輩藝術家捐贈作品，豐富館藏。她說，南美館除保存國內外重要美術作品，以後還將以國際性跨館合作，成為文化首都最明亮藝術櫥窗，「以前來台南一定要吃美食，現在來台南除了吃美食，更要到美術館參觀。」
南美館外觀以宛如鳳凰花的碎形屋頂最為顯眼，整座美術館更猶如積木一般，以一個個展廳堆疊而成，除造型特殊，同時也是全台第一座行政法人美術館，另也有多項第一，包括18個展廳是全台美術館中最多、內外多達53座樓梯，也是美術館之最，並是全台唯一附設科學研究、修復畫作的美術館。
蔡英文參加南美館開幕，場外則有台聯台南市黨部前主委陳昌輝帶著高雄旗山區天上宮信徒陳情，控訴林務局4年前拆廟後，未歸還廟產，高舉標語「我愛辣台妹」及辣椒花圈，要求蔡英文接地氣，不要迴避人民聲音。
(中國時報)
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