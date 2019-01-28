燈會綠能燈區 用電自給自足

2019年01月28日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019年台灣燈會將在屏東登場，大鵬灣燈區設置的「綠能環保燈區」為30年來首創，除以回收廢棄物創作花燈外，整個園區共建置75kW的太陽能板，所發綠色電力不僅讓花燈用電「自給自足」，還能提供遊客手機充電。

共75kW的太陽能板

大鵬灣綠能環保燈區分為3大展區，包括海洋廢棄物回收燈組、綠能展現燈組、淨化空氣品質植栽藝術裝置燈組，共11組花燈。屏東縣長潘孟安說，屏東縣是最早推動再生能源的縣市，首次在燈會中導入再生能源發電，是一大創舉。

27日舉行記者會，張新丕設計的「龜龜相護」及李明道設計的「E-BUG電光蟲」2組花燈模型搶先亮相。「龜龜相護」以淨灘收集的海洋廢棄物寶特瓶、寶麗龍、漂流竹等素材回收創作，打造8公尺大的海龜，傳達保護海洋觀念。

設置環保科技攤位

「E-BUG電光蟲」以30kW的發電容量太陽能板及20kWh的儲能系統打造，白天陽光發電儲能在電池中，作為夜間展示所需電力來源，是結合綠能、環保與公共藝術的燈飾。

縣府環保局表示，這次綠能園區共設置75kW的太陽能板，預估1天最少能發210度的電，可供四口之家半年使用。其他作品還有「曬太陽的毛毛蟲」將太陽能板結合USB造型充電座椅；「太陽之子」打造機器人的兒童充電站。

「風與彩虹之塔」以風力發電結合彩虹意象，「能量主燈」以沼氣發電氣袋為構想，是直徑20公尺的大型充氣巨蛋，內置環保科技攤位及互動遊戲。

綠能燈區主要入口設置植栽綠雕，以屏東聖山大武山為基底，栽植如波斯頓蕨、矮牽牛等空品淨化植物，希望民眾欣賞燈會同時，也認識環保重要性。

(中國時報)