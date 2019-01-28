花蓮前議員施金樹涉貪 檢將拘提

2019年01月28日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

有樣學樣！民進黨前立委高志鵬貪汙定讞，一拖再拖才入監，花蓮涉貪遭判刑9年的前議員施金樹，發監前向檢抱病，從10日延至25日，甚至稱「想健康入監」放檢察官鴿子，同案藍營前議員潘富民如期現身，花蓮地檢28日將展開拘提，施恐要在監獄過年。

曾輔佐民進黨前黨主席黃信介「元帥東征」，替綠營後山開疆闢土的「6連霸」的施金樹，與國民黨前議員潘富民、陳長明等人涉入LED採購弊案，上月底判刑定讞，以施判刑最重，3人皆因病聲請延緩執行，其中陳在9日病逝簽結，潘25日在臉書告別親友，低調入監。

據悉，施金樹25日以感染「A型流感」併發肺炎再度住院，未依約到署執行，花蓮地檢主任檢察官王怡仁說，施有以罹患糖尿病、高血壓，需住院治療請假，檢方認理由不夠充分駁回，針對施男未到署執行，最快今天簽發拘票拘提到案。

施金樹昨日接受電話訪問時，聲音顯得氣若游絲，聲稱罹患肺炎還在花蓮的醫院治療中，已委由律師備妥醫師證明，向檢方聲請延後執行，施金樹也強調不會躲避司法，只是希望先把病養好再入監，盼能夠「健健康康進去，平平安安回來。」

有花蓮政壇長青樹稱號的61歲施金樹，為民進黨花蓮縣黨部開山主委，自詡當年苦心敦請黃信介到花蓮競選立委將民主沙漠開拓成綠洲，這次選舉以吊車尾驚險連任，卻在議長選舉無視黨紀堅持「投藍」，隨後以無法認同民進黨「非藍即綠」作法宣布退黨。

(中國時報)