友達老董率團 報考街頭藝人

2019年01月28日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

2019新竹市街頭藝人認證審查27日上午在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，今年首次開放團隊報名，並移師戶外進行徵選，共吸引154組才藝達人報名競技，其中最令人驚訝的，則是由友達光電集團董事長彭双浪率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，展現科技人的音樂藝術才能。

為提升徵選藝人素質，今年首度移師戶外，模擬街頭藝人實地演出，文化局長黃竫蕙表示，民眾可在現場與達人們互動，不僅考驗徵選者的臨場反應，評審也可直接觀察徵選者的創作過程，提升徵選的公平性及可看性。

今年街頭藝人徵選活動分為「表演藝術」、「視覺藝術」、「創意工藝」3大類，其中「表演藝術類」136件占整體報名人數8成之多，「創意工藝類」計有14件、「視覺藝術類」計有4件。

今年報名名單出現科技業組團參與，友達光電集團董事長彭双浪率領公司員工，組成2組薩克斯風樂團參與徵選。彭双浪表示，自己喜歡音樂，因跟兒子借薩克斯風來練習，開啟了演奏之路，並鼓勵公司同仁工作之餘，培養第二專長。目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

市長林智堅表示，竹市自開辦「街頭藝人認證審查」以來，吸引各地藝文表演好手踴躍參與，為活絡街頭藝文發展風氣，今年更首度開放團隊報考，也移師至戶外舉行，模擬街頭藝人實地演出情況，期以更靈活、彈性的制度，鼓勵多元化的藝術創作，進而深化城市藝文氛圍。

(中國時報)