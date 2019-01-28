南投國際沙雕展 4D光雕吸睛
南投國際沙雕藝術文化園區27日換展重新開幕，今年以「神話沙城．夢想時空」為軸，透過故事情境串聯，打造80座主題作品，規模為歷年之最！南投縣長林明溱熱情邀國人新春出遊，來南投看沙雕、賞花燈、嘗美食，度過繽紛浪漫的春節假期。
開幕活動中，縣議員于秀英、曾振炎、張嘉哲與南投市長宋懷琳、南投市民代表會主席張惠卿共襄盛舉。林明溱並頒獎給沙雕競賽優勝者，隨即由志工引導參觀氣勢磅礡的沙雕作品，漫遊在光與黃金溪沙交織出的視覺樂園中。
林明溱表示，今年展區首度出現大型迷宮及超過6米的巨型主雕作品，除巧思與設計，更將4D元素融入展品，有身歷其境的水霧體驗、場景變換的震撼音樂；南投燈會期間，更加入精采奪目的炫麗燈光秀及壓軸的光雕動畫，全面刺激五官感受，顛覆傳統沙雕印象。
林明溱強調，南投是台灣唯一不靠海的縣市，但運用貓羅溪的溪沙，其黏性比海沙還好，反而有利創作出難度更高、更立體的沙雕作品。沙雕展也配合2019南投燈會，從2月2日到24日延長參觀時間至晚間10點。
南投縣文化局長林榮森表示，突破以往、用震撼的燈光音樂迎賓！尤其「動物大遷徙」及「南投中興大會堂」兩座巨型沙雕，會有定時光雕動畫秀的展演，算是難得全新體驗。
(中國時報)
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