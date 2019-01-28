警署人事案 徐國勇駁無關派系
內政部長徐國勇27日南下嘉義、台南，面對外界傳聞警政署即將調動高階人事案，他澄清，高階警員布局依據操守、能力考量，無關派系，必須經過確定才對外發布，外界風聲都是猜測。
徐國勇昨天到台南嘉勉16日凌晨在台南地檢署前強力壓制飆車族的基層警員。台南警方16日凌晨處理虐童案引發數百網友包圍台南地檢署聚眾，當時有飆車族挑釁警方，警方適時展現公權力獲得社會肯定。他讚揚，警方在這次聚眾事件執法迅速、確實，維護真正公權力，國家社會治安靠的就是警察明快處理。
台下警官則關心最近一波警政署高階警官調動案，近期警界私下傳出好幾個異動版本，徐國勇澄清，這波警政署高階警察調動案尚未確定，外界傳聞都是猜測性的名單，強調警政署人事案無關政黨派系。
徐國勇之後轉往嘉義市為員警加油打氣。他說，警察查毒緝槍都是「用生命換社會治安」，拚經濟首要靠警察做好治安，讓民眾安居樂業，嘉義市長黃敏惠提到非洲豬瘟防疫視同作戰，嘉義市是服務業為主的城市，已做最完善防疫準備，但餐飲業廚餘量多，廚餘若全部以焚化爐燒毀去化，恐非長久之計，應有更好配套。
徐國勇說，廚餘全部靠焚化爐燒毀是有不周全之處，中央正研擬配套，也呼籲民眾珍惜食物，用餐時吃得嘟嘟好，吃不完打包帶回家，減少廚餘量。
(中國時報)
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