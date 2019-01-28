杉林走春趣 挑戰葵花迷宮
號稱全台最大的杉林區「葵花迷宮」27日開園，今年區公所推出「月光花田」和「新庄幸福花田」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」等4大花區，種植大量向日葵、波斯菊及百日草，形成五顏八色花帶，百日草花期預計持續至2月10日，向日葵花海到2月底，歡迎民眾春節到杉林走春賞花。
杉林區公所近年農曆春節期間打造大面積花海，吸引大批遊客前往拍照、賞花，每年區公所開闢的「葵花迷宮」，規模號稱全台最大，讓許多遊客在賞花之際，同時體驗「闖迷宮」的樂趣。
區公所將今年的「葵花迷宮」，融合現代與古典的藝術裝置，從2月4日除夕起到2月10日，花海迷宮前設有各式農特產市集，民眾走累了，可隨時採購食品補充體力。
另有「喝咖啡賞花趣」活動，遊客只要上傳杉林花海照到臉書官網打卡按讚，經服務台驗證後就能領取咖啡券，可以到當地7-11月美門市店和萊爾富大愛門市店兌換咖啡1杯，2家店每日各贊助55杯咖啡，送完為止。
區公所表示，今年近30公頃4大花區位置分散，因此停車賞花不會造成壅塞問題，遊客自行開車，從國道10號經美濃，沿181線，穿過月光山隧道，馬上可以抵達向日葵迷宮花海的入口。
(中國時報)
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