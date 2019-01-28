機捷三重站 侯建議更名大台北都會公園站

2019年01月28日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市在二重疏洪道打造大台北都會公園，規畫幸運草地景溜滑梯、全國首座戶外健身場等亮點設施，積極整頓水岸空間，新北市長侯友宜27日視察後，建議將機場捷運A2三重站更名為「大台北都會公園站」，未來將建置智慧水岸及智能園區，打造兼具環保、藝術的休憩空間。

大台北都會公園位在機捷A2三重站及台北捷運三重站旁，利用二重疏洪道內的空間，整併成巨大的水岸綠地，是全台規模數一數二的河濱公園，其中串連起疏洪道兩端岸的景觀橋「辰光橋」去年底啟用，與新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋等3座人行橋梁組成「日月星辰」，造型獨特新穎，成為民眾打卡熱點。

侯友宜表示，大台北都會公園是五股、三重以及蘆洲居民的後花園，若能將機捷A2三重站，更名或副標為「大台北都會公園站」，將可以提升公園知名度，同時，機場沿線也將陸續規畫休憩公園，改造溫仔圳周邊城市風貌，營造更優良的環境。

他說，公園內廣受歡迎的共融性遊具「幸運草地景溜滑梯」，利用河堤既有的邊坡設計，兼具環保與觀賞機能，值得參考，希望能串連起公園各個遊憩點，引入智慧化科技，建置智慧水岸及智能園區，打造首座「新北歡樂遊樂園」，再透過跨縣市合作，將公園延伸為整個大台北都會區的休憩空間。

新北市水利局則指出，未來將引進無人商店、智慧停車管理系統以及多元支付服務等，至於機捷A2三重站更名，將與桃捷及雙北捷運等相關單位協商。

(中國時報)